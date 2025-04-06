GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: "Bankaların ödeme yarışı!" En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.