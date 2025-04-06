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Haberler Yaşam GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: "Bankaların ödeme yarışı!" En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:49

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: "Bankaların ödeme yarışı!" En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

Emekliler, en yüksek promosyon fırsatlarını sunan bankaları merakla araştırıyor. Nisan ayında bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncelledi ve emekliler için yeni fırsatlar ortaya çıktı. Bu dönemde TEB, İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalar, emeklilere özel promosyon tutarlarını duyurdu. Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, 12 bin TL'ye kadar promosyon sunarken, özel bankalar ise farklı rakamlar ve avantajlarla kampanyalar düzenliyor. Peki, hangi banka emeklilere en yüksek promosyonu sunuyor ve ne kadar ödeme yapıyor? İşte güncel kampanyalar...

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankaların ödeme yarışı! En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

2025 yılı emekli promosyon kampanyaları araştırıldığında, promosyon tutarının emeklinin maaşına göre belirlendiği görülüyor. Bankalar, duyurdukları promosyon tutarını en yüksek maaşı alan emeklilere ödüyor. Peki, 2025 yılı Nisan ayı itibariyle en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır? İşte 2025 emekli promosyonlarında son durum...

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankaların ödeme yarışı! En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Son dönemde, emekli promosyonlarıyla ilgili bankaların sunduğu teklifler değişiklik göstermeye devam ediyor. Çeşitli bankalar, emekli maaşı taşıyan müşterilerine cazip avantajlar sunuyor. Her bankanın sunduğu promosyon tutarı, ek hizmetler ve koşullar farklılık arz etmekle birlikte, emeklilerin bu fırsatlardan yararlanarak ek gelir elde etmesi mümkün. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;

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GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankaların ödeme yarışı! En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankaların ödeme yarışı! En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankaların ödeme yarışı! En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.