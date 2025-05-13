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GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:27
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?
Mayıs ayında emekli promosyonları yeniden dikkatleri üzerine çekti! Hem kamu hem de özel bankalar, emeklileri kazanabilmek için cazip teklifler sunuyor. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere sunulan promosyonlar, bu yıl rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bazı kampanyalarda ödemeler 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte Mayıs 2025 en güncel emekli promosyonları…