GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte birçok bankada maaşını başka bankaya taşımak isteyen müşterileri için güncel tutarlar yayınlandı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşıyan müşteriler bankaların kendilerine özel hazırlamış oldukları fırsatlardan yararlanabilecekler. İşte güncel emekli promosyonları