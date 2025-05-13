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Haberler Yaşam GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:27

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?

Mayıs ayında emekli promosyonları yeniden dikkatleri üzerine çekti! Hem kamu hem de özel bankalar, emeklileri kazanabilmek için cazip teklifler sunuyor. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere sunulan promosyonlar, bu yıl rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bazı kampanyalarda ödemeler 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte Mayıs 2025 en güncel emekli promosyonları…

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte birçok bankada maaşını başka bankaya taşımak isteyen müşterileri için güncel tutarlar yayınlandı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşıyan müşteriler bankaların kendilerine özel hazırlamış oldukları fırsatlardan yararlanabilecekler. İşte güncel emekli promosyonları

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI MAYIS

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Ayrıca "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı gündemde.

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GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI: Bankalarda kıyasıya rekabet! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, kaç TL?

DENİZBANK

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını açıkladı.