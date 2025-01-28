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Haberler Yaşam GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:33

GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı. Liste hazırlanırken, mimarisinden doğal güzelliğine, kültüründen yaşam standartlarına kadar pek çok kriter dikkate alındı. Bu kasabaların arasına Türkiye'den de bir belde girdi. İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası

GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası listesine o beldemiz damga vurdu. Pek çok farklı kriterin baz alınarak hazırlandığı listede Fransa'dan Norveç'e, Karadağ'dan Portekiz'e pek çok ülkeden kasaba yer alıyor. İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları...

30. Gura Humorului / Romanya

Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu

29. Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

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GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu

28. Ohrid / Makedonya

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu

27. Monsanto / Portekiz

Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu

26. Zalipie / Polonya

Polonya'nın en güzel köyü olan Zalipie, Krakow şehrine yaklaşık 68 km. uzaklıkta bulunuyor. Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması...

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