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GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:33
GÜNCEL LİSTE: Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Sıralamaya Türkiye’den o kent damga vurdu
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı. Liste hazırlanırken, mimarisinden doğal güzelliğine, kültüründen yaşam standartlarına kadar pek çok kriter dikkate alındı. Bu kasabaların arasına Türkiye'den de bir belde girdi. İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası