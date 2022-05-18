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Haberler Yaşam GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:37

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

Sigara zamları sonrası vatandaşlar güncel sigara fiyatlarını merak ediliyor. Son dakika sigara fiyatı haberleri sıklıkla okunmakta. BAT, Philip Morris, JTI grubu markalarda geçtiğimiz günlerde fiyat artışına gidildi. Markalardaki bu artıştan sonra Imperial Tobacco grubunun da yeni sigara fiyat listesi belli oldu. Vatandaşlar en ucuz sigara fiyatlarını aratıyor. Son zamlarla birlikte sigara fiyatları 2022 8 TL değerinde artış gösterdi. Peki, bugün sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

Sigara fiyatları, gelen zamlar sonrası sürekli aratılmaktadır. Marlboro Touch, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralarda fiyat güncellemesine gidildi. Yılbaşından bu yana sigaralarda 8 TL'lik bir fark mevcut. Son gelen zam iddiaları sonrası vatandaşlar yeni sigara fiyatlarını sıklıkla araştırıyor. Güncel sigara fiyat listesi takip edilmektedir. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşe güncel sigara fiyat listesi…

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya yeni zam iddiaları sosyal medyada konuşulmakta. Şu anlık kesin bir şey söylenemiyor. İşte yeni sigara fiyatları

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GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Bianca - 27,00 TL

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

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