Haberler Yaşam GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ: 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:37

Sigara zamları sonrası vatandaşlar güncel sigara fiyatlarını merak ediliyor. Son dakika sigara fiyatı haberleri sıklıkla okunmakta. BAT, Philip Morris, JTI grubu markalarda geçtiğimiz günlerde fiyat artışına gidildi. Markalardaki bu artıştan sonra Imperial Tobacco grubunun da yeni sigara fiyat listesi belli oldu. Vatandaşlar en ucuz sigara fiyatlarını aratıyor. Son zamlarla birlikte sigara fiyatları 2022 8 TL değerinde artış gösterdi. Peki, bugün sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar…