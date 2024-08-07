GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ 7 AĞUSTOS 2024 | Afad ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi paylaşıldı. 7 Ağustos 2024 tarihine meydana gelen depremler Afad ve Kandilli verileri ile kamuoyuna duyuruldu. Küçük büyük fark etmeksizin her sarsıntıyı kayda alan veriler ile son depremler listesi duyuruldu. Peki, Deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, son dakika deprem haberleri!