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Haberler Yaşam Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları ile işte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller!

Güncel yayımlandı! , ve renk kodları ile işte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası güncel da belli oldu. yaptığı açıklamaları ile beraber illerdeki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri kamuoyuna duyurdu. Şehirlerdeki son vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan bu haritada durumun kritik bir hal aldığı gözlerden kaçmazken bugün de sabah saatlerinden itibaren Güncel ve yeni Türkiye koronavirüs risk haritası ülke çapında gündeme taşındı. İşte tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritası ve , , il il renk kodları…

Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 10:49
Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

29 Mart tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında bulundu ve güncel Türkiye koronavirüs risk haritasını kamuoyu ile paylaştı. Turuncu renk ile yüksek risk grubunda yer alan dahil birçok ilimizde renk kodlarının kırmızıya döndüğü gözlerden kaçmazken harita durumun ciddiyetini de gözler önüne serdi. Güncel verilerin yayımlanmasıyla beraber yeni binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi ile beraber İstanbul, , ve il il renk kodları Türkiye risk haritası…

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ!

Koronavirüs salgınında Mart ayının ilk gününde Türkiye koronavirüs risk haritası baz alınarak normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Neredeyse tüm illerde renk kodları kırmızıya dönerken bu kapsamda vakalarda yaşanan rekor seviyedeki artışla beraber yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

ADANA: Turuncu

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Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

ADIYAMAN: Kırmızı

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

AFYONKARAHİSAR Turuncu

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

AĞRI: Turuncu

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