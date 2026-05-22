Haberler Yaşam GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve programlar ekranda olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2026 13:27

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve programlar ekranda olacak?

22 Mayıs Cuma tarihine ait televizyon yayın akışı netleşti. Gün boyunca diziler, yarışma programları, filmler ve çeşitli eğlence içerikleri izleyicilerle buluşacak. Yayın saatlerini önceden inceleyen izleyiciler, takip etmek istedikleri programları kaçırmadan izleyebilir ve günlük planlarını buna göre düzenleyebilir.

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Finale Doğru

20.45 Trabzonspor - Konyaspor maçı CANLI

22.50 Kupa Töreni

23.20 A.B.İ.

KANAL D YAYIN AKIŞI

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber yayın akışı

20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00.15 Güller ve Günahlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00.30 Aramızda Kalsın

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00.15 Gece Hattı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Benim Adım Melek

17.10 Mutfağın Elçileri

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

00.15 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI
09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Extra

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor 2026 Bil Bakalım & Anlat Bakalım

00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

