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Haberler Yaşam Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 19:32

Güncel ve canlı ile ilgili bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ne kadar sorusu küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Pandemi süreci boyunca ciddi yükselişler yaşayan ve rekor rakamları gören altın, geçtiğimiz haftadan beri değer kaybediyordu. Bu sabaha ise yükseliş ile başlayan gram altın şu anda, 510 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik 461 liradan işlem görürken gram altın ise 510 liradan işlem görmektedir. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri.

Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 461,45

SATIŞ: 493,30

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Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.360,00

SATIŞ: 3.442,00

Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.382,00

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Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.217,68

SATIŞ: 3.283,02

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