Güncel ve İl İl Koronavirüs Risk Haritası 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından il il güncel koronavirüs risk haritası da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, Türkiye'de iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak sınıflandırıldı. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk kodu ile birbirlerinden ayrıldı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklarken Sağlık Bakanlığı da güncel koronavirüs risk haritası son durumu kamuoyu ile paylaştı. Peki, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte, 17 Mart 2021 güncel ve il il koronavirüs risk haritası son durum