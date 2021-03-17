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Haberler Yaşam Güncel ve İl İl Koronavirüs Risk Haritası 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

Güncel ve İl İl 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

Türkiye il il güncel , gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereğince, kısıtlamalarda değişikliğe gidilmedi ve düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli illerdeki kısıtlamaların bir süre daha yakından izleneceği bildirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından da güncel ve yeni koronavirüs kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada, güncel koronavirüs risk haritası son durum ve düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller merak konusu oldu. Peki, düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller neler, hangileri? İşte, 17 Mart 2021 Türkiye'nin yeni ve güncel koronavirüs risk durumu haritası

Giriş Tarihi: 17.03.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 13:15
Güncel ve İl İl Koronavirüs Risk Haritası 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından il il güncel da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, Türkiye'de iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak sınıflandırıldı. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk kodu ile birbirlerinden ayrıldı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklarken Sağlık Bakanlığı da güncel koronavirüs son durumu kamuoyu ile paylaştı. Peki, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte, 17 Mart 2021 güncel ve il il koronavirüs risk haritası son durum

Güncel ve İl İl Koronavirüs Risk Haritası 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

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Güncel ve İl İl Koronavirüs Risk Haritası 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

Düşük Riskli İller

Uşak

Güncel ve İl İl Koronavirüs Risk Haritası 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

Diyarbakır

Güncel ve İl İl Koronavirüs Risk Haritası 17 Mart 2021: Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler ve hangileri?

Bingöl

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