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Güncel ve yeni haritası: Türkiye koronavirüs ile İstanbul hangi risk grubunda ve ne renk?

Kabine Toplantısı'nın ardından İstanbul'un risk durumu merak konusu oldu. Bilindiği gibi, son açıklanan il il risk haritasına göre, İstanbul yüksek riskli iller arasında bulunuyor ve turuncu renge sahip. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı vaka oranları listesine göre, yurt genelinde 9 il, kritik sınırın üstüne çıktı. Bu noktada, İstanbul'un risk durumu nedir ve ne renk sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki, İstanbul'un rengi değişti mi? İşte, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan karar...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 12:30
Güncel ve yeni İstanbul risk durumu haritası: Türkiye koronavirüs risk haritası ile İstanbul hangi risk grubunda ve ne renk?

Yeni normalleşme süreci ile beraber iller risk haritasına göre sınıflandırıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklere göre ayrıldı. Buna göre, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak ifade edildi. Bu noktada, il il ile beraber İstanbul'un risk durumu merak ediliyor. Öyle ki, İstanbul hangi renk ve risk grubu nedir sorusunun yanıtı, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile beraber İstanbul'un risk durumu nedir, değişti mi konusu netlik kazandı.

Güncel ve yeni İstanbul risk durumu haritası: Türkiye koronavirüs risk haritası ile İstanbul hangi risk grubunda ve ne renk?

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

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Güncel ve yeni İstanbul risk durumu haritası: Türkiye koronavirüs risk haritası ile İstanbul hangi risk grubunda ve ne renk?

İSTANBUL'UN RİSK GRUBU DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul'un risk grubu henüz değişmedi. Turuncu - yüksek riskli grupta yer alan İstanbul'un risk durumu, Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs risk haritasını açıklaması ile belli olacak.

Güncel ve yeni İstanbul risk durumu haritası: Türkiye koronavirüs risk haritası ile İstanbul hangi risk grubunda ve ne renk?

BİRÇOK İLDE RENK DEĞİŞİMİ OLABİLİR

Vakalarda yaşanan artış sonrası, Ankara, İzmir ve İstanbul'da risk durumu değişebilir.

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