Güncel ve Yeni Koronavirüs Risk Haritası 29 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?

Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası ile il il renk kodları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşırken korona risk haritası ve il il renk kodları hakkında da bilgi verdi. Paylaşılan risk haritasına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Bu gelişme ile beraber düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından il il yeni koronavirüs risk haritası paylaşılırken güncel renk kodları da açıklandı. Peki, koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte 29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları