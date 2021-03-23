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Güncel ve yeni son hali paylaşıldı! Tek mavi renk kodlu il ! İstanbul, Ankara, İzmir kırmızı renk koduna döndü

verilerine göre tek mavi il oldu. İl il sayıları ile çok yüksek riskli iller kırmızı, yüksek riskli iller turuncu, orta riskli iller sarı ve düşük riskli iller mavi renkle kodlanıyor. Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 100 bin kişide vaka sayısı 10'un altında olan tek il Şırnak, "mavi" renk koduna sahip oldu. Bakanlığın açıkladığı 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı. Öte yandan aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu birçok kentimiz de korona vaka sayıları yükselince kırmızı renge büründü. Şırnak'ın bu başarıdaki sırrı ise ortaya çıktı! İşte koronavirüs risk haritası haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 08:59
Güncel ve yeni Koronavirüs risk haritası son hali paylaşıldı! Tek mavi renk kodlu il Şırnak! İstanbul, Ankara, İzmir kırmızı renk koduna döndü

TURUNCULAR KIRMIZI MAVİLER SARI OLDU!

Sağlık Bakanlığı il il sayılarıan göre renk değiştirdi. Bu renk değişiminin sonuçları ise pek de umut verici olmadı. Yerinden denetim ve kontrollü normalleşme süreci devam ederken ne yazık ki artan vakalar nedeniyle istenilen sonuçlar alınamıyor. Öyle ki son verilere göre vaka sayısı 100 bin kişide 10'un altında kalan yani düşük riskli mavi kategoride bir tek ilimiz kaldı. O da .

Güncel ve yeni Koronavirüs risk haritası son hali paylaşıldı! Tek mavi renk kodlu il Şırnak! İstanbul, Ankara, İzmir kırmızı renk koduna döndü

NEDİR ŞIRNAK'IN SIRRI?

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi rengini korumayı başta mobil ekiplerinin özverili çalışmaları olmak üzere vatandaşların da duyarlı olmasına bağladıklarını söyledi. Sürekli sahada mobil ekiplerin vatandaşlara ve esnafa maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunduğunu ifade eden Başıbüyük, "Fark ettik ki alışveriş sırasında, sürekli müşterilerin gelip gitmesiyle virüsün yayılması hızla gerçekleşiyor. Bunun farkına vardığımız andan itibaren Çevre Sağlığı teknikerleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak esnafı ziyaret etmeye başladık. Özellikle yoğun caddelerde aynı esnafı ekiplerimiz günde en az 5 defa ziyaret edip maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlatıyor." dedi.

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Güncel ve yeni Koronavirüs risk haritası son hali paylaşıldı! Tek mavi renk kodlu il Şırnak! İstanbul, Ankara, İzmir kırmızı renk koduna döndü

KRİZ MASASI TOPLANTILARI!

"Vakaların yoğun olduğu dönemlerde hemen hemen her gün kriz masası toplantısını yaptık. Kriz masası toplantılarını hangi ilçede yoğun sayısı var ise o ilçede gerçekleştirme gayretinde bulunduk. Bu da elbette olayı yerinde incelemekte bize çok katkı sağladı. Buna göre planlar ve projeler gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok şükür ki vaka sayısı ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Şu an iyi noktadayız, umarız daha iyi noktalara geleceğiz. Bize destek veren başta Valimiz olmak üzere ekip arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum."

Güncel ve yeni Koronavirüs risk haritası son hali paylaşıldı! Tek mavi renk kodlu il Şırnak! İstanbul, Ankara, İzmir kırmızı renk koduna döndü

UŞAK ARTIK MAVİ DEĞİL SARI!

Ege'de haftalardır mavi renk olarak direnen Uşak ili sonunda mavi renkten sarı yani orta riskli il seviyesine geldi. Kastamonu, Karabük, Çankırı illeri sarı renkli orta riskli iller arasındayken Kastamonu turuncu renkli yüksek iller arasına girdi. Çankırı ise kırmızı yani çok yüksek riskli iller arasına girdi. Erzincan orta riskli iller arasındayken çok yüksek riskli iller arasına girdi.

Güncel ve yeni Koronavirüs risk haritası son hali paylaşıldı! Tek mavi renk kodlu il Şırnak! İstanbul, Ankara, İzmir kırmızı renk koduna döndü

ŞIRNAK DIŞINDA MAVİ İL KALMADI!

Manisa da sarıdan turuncuya döndü. Çanakkale yüksek riskli iller arasındayken kırmızı renk kodlu çok yüksek riskli iller arasına girdi. Yine düşük riskli olarak görülen Doğu ve Güneydoğu'daki birçok il orta riskli seviyeye geldi. dışında Doğu ve Güneydoğu'da düşük riskli yani mavi kodlu ilimiz kalmadı.

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