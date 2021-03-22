Güncel ve yeni koronavirüs risk haritası son hali... Tek mavi renk kodlu il Şırnak! İstanbul, Ankara, İzmir kırmızı

KRİZ MASASI TOPLANTILARI!

"Vakaların yoğun olduğu dönemlerde hemen hemen her gün kriz masası toplantısını yaptık. Kriz masası toplantılarını hangi ilçede yoğun vaka sayısı var ise o ilçede gerçekleştirme gayretinde bulunduk. Bu da elbette olayı yerinde incelemekte bize çok katkı sağladı. Buna göre planlar ve projeler gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok şükür ki vaka sayısı ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Şu an iyi noktadayız, umarız daha iyi noktalara geleceğiz. Bize destek veren başta Valimiz olmak üzere ekip arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum."