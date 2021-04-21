HaberlerYaşamGüncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek
Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:34Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:39
Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek
Xiaomi'nin bir süreden test ettiği MIUI 12.5 arayüzünde sona gelindi. Artık MIUI 12.5 güncellemesi son kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. Xiaomi planlarında bir değişiklik yapmazsa, MIUI 12.5 arayüzünü 30 Nisan'da kademeli olarak yayınlamaya başlayacak. Mayıs veya haziran ayları içinde güncellemenin ülkemizde çıkması bekleniyor. MIUI 12.5 güncellemesini global olarak alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri de belli oldu. Bu listede sizin de telefonunuz olabilir. İşte detaylar...