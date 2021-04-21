Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek

MIUI 12.5 güncellemesi MIUI 12'deki hataları ayıklarken, önemli performans iyileştirmeleri içeriyor. Ayrıca arayüzde hem görsel hem de özellik bakımından birçok değişiklik içeriyor. Peki Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesini hangi telefonlar alacak? Bu sorunun da cevabı belli oldu. Lafı daha fazla uzatmadan güncellemeyi alacak telefonlar listesine bakalım.