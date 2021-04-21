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Haberler Yaşam Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek
Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:39

Güncelleme alacak , ve telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek

'nin bir süreden test ettiği MIUI 12.5 arayüzünde sona gelindi. Artık MIUI 12.5 güncellemesi son kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. Xiaomi planlarında bir değişiklik yapmazsa, MIUI 12.5 arayüzünü 30 Nisan'da kademeli olarak yayınlamaya başlayacak. Mayıs veya haziran ayları içinde güncellemenin ülkemizde çıkması bekleniyor. MIUI 12.5 güncellemesini global olarak alacak Xiaomi, ve modelleri de belli oldu. Bu listede sizin de telefonunuz olabilir. İşte detaylar...

Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek

bir yandan MIUI 13 arayüzünü geliştirirken, diğer yandan MIUI 12.5 için geri sayıma başladı. Yakın zamanda beta testi sona erecek yeni arayüz MIUI 12.5, Xiaomi, ve telefon kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek

MIUI 12.5 güncellemesi MIUI 12'deki hataları ayıklarken, önemli performans iyileştirmeleri içeriyor. Ayrıca arayüzde hem görsel hem de özellik bakımından birçok değişiklik içeriyor. Peki MIUI 12.5 güncellemesini hangi telefonlar alacak? Bu sorunun da cevabı belli oldu. Lafı daha fazla uzatmadan güncellemeyi alacak telefonlar listesine bakalım.

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Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XIAOMI, REDMI VE POCO TELEFON MODELLERİ

Note 9S
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek

K20
Redmi K20 Pro
Redmi Note 10 Pro

Güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar belli oldu! Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi bu modellere yüklenecek

Note 9 5G
Redmi Note 9T
Redmi Note 9 Pro 5G

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