Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:35
Gündoğdu Gıda halka arz talep toplayacak! Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcıların ilgilendiği şirket SPK tarafından onaylandı. 15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemlerini yapacak olan şirketin halka arz büyüklüğü 350 milyon TL iken halka açıklık oranı 25,64 olarak belirlendi. Şirketten pay almak isteyen yatırımcılar halka arzın detaylarını araştırmaya başladı. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz ne zaman, kaç lot verir,hangi bankalarda var? İşte detaylar