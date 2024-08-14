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Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:35

Gündoğdu Gıda halka arz talep toplayacak! Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcıların ilgilendiği şirket SPK tarafından onaylandı. 15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemlerini yapacak olan şirketin halka arz büyüklüğü 350 milyon TL iken halka açıklık oranı 25,64 olarak belirlendi. Şirketten pay almak isteyen yatırımcılar halka arzın detaylarını araştırmaya başladı. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz ne zaman, kaç lot verir,hangi bankalarda var? İşte detaylar

Gündoğdu Gıda halka arz talep toplayacak! Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından Gündoğdu Gıda'nın halka arzı onaylandı. Halka açılan şirketin halka arz detayları gündemde. 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Şirketin halka arzına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz ne zaman, kaç lot verir,hangi bankalarda var?

Gündoğdu Gıda halka arz talep toplayacak! Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ
Gündoğdu Gıda halka arz sürecinde 15 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki gün boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

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Gündoğdu Gıda halka arz talep toplayacak! Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 85 işletme sermayesi,
Yüzde 15 güneş enerjisi santrali (GES) Kurulumu işletmesi.

Gündoğdu Gıda halka arz talep toplayacak! Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

GÜNDOĞDU GODA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL).
- 700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu

Gündoğdu Gıda halka arz talep toplayacak! Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirketin katılım endeksine uygun olduğu da açıklandı.

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