Haberler Yaşam Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

Giriş Tarihi: 01.12.2022 23:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 23:52

Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

Gelen son dakika haberine göre; Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen 'kanyon benzeri' bir boşluk, yarın dünyaya doğru güneş fırtınası başlatacak. Uzmanlar fırtına nedeniyle dünyada elektrik ve internet sistemlerinin zarar görebileceğini kaydetti. Bu kapsamda ise "Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Space Weather Live'a göre delik 28 Kasım Pazartesi günü tespit edildi ve ortaya çıkması beklenen fırtına 2 Aralık'ta Dünya'ya ulaşabilir. Peki, Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar.