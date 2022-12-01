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Haberler Yaşam Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 23:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 23:52

Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

Gelen son dakika haberine göre; Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen 'kanyon benzeri' bir boşluk, yarın dünyaya doğru güneş fırtınası başlatacak. Uzmanlar fırtına nedeniyle dünyada elektrik ve internet sistemlerinin zarar görebileceğini kaydetti. Bu kapsamda ise "Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Space Weather Live'a göre delik 28 Kasım Pazartesi günü tespit edildi ve ortaya çıkması beklenen fırtına 2 Aralık'ta Dünya'ya ulaşabilir. Peki, Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar.

Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

Güneş Fırtınası dünyaya yönelebilir. Bu açıklama uzmanlar tarafından yapıldı. Uzmanlar güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemlerinin zarar görebileceğini belirtirken bu açıklamalar nedeniyle "Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Güneş Fırtınası etkileri ve saati gibi tüm detaylar.

Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, NE ZAMAN SAAT KAÇTA OLACAK, ETKİLERİ NELERDİR?

Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.

Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.

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Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

Son birkaç gün içinde yeni bir Güneş fırtınasının dünyayı vurması bekleniyor. Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir.

YARINA DİKKAT

ABD'li bilim insanları 28 Kasım'da Güneş atmosferinde bir delik tespit etti. Güneş'in ekvatorundan geçen ekvatoral koronal deliğin 'Dünya'ya bakan bir konumda tespit edildiği' belirtildi. Bu delik yarın dünyaya doğru bir Güneş fırtınası başlatacak.

Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

Uzmanların şiddetini G1 olarak derecelendirdiği Güneş fırtınasının elektrik şebekesi ve uydular için sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor.

Güneş Fırtınası nedir, ne zaman saat kaçta olacak, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası dünyayı vurabilir!

Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ise Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.

Korona kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.

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