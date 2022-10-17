Haberler Yaşam Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? Yılın ikinci Güneş tutulması etkileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:33

Yılın ikinci güneş tutulması etkileri ve diğer detaylarıyla vatandaşların gündem konusu oldu. Gelecek hafta gerçekleşecek olan Güneş Tutulması Türkiye'den görülebilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Güneş tutulması etkileri bu yılın ilk tutulmasından 6 aya kadar sürdüğünü belirtmek gerek. 17 Ağustos depreminden önce Güneş tutulmasının gerçekleşmesi, akıllara Güneş tutulması depremi tetikler mi sorusunu getiriyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar…