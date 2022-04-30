Doğa olaylarına yakından ilgisi olanlar Günel Tutulması için geri sayıma başladı. Gök olaylarını canlı izlemek isteyenler Güneş Tutulmasının tarihi, saatini ve burçlara olan etkisini merak ediyor. Bu yılın ilk Güneş tutulması akşam saatinde gerçekleşecek olup Pek çok kıtadan takip edebilecek bu tutulma 18 ayda bir yaşanıyor ve insanlar üzerinde etkisi 6 aydan fazla sürüyor. yaklaşık 4 saat sürecek. Pek çok kıtadan takip edebilecek bu tutulma 18 ayda bir yaşanıyor ve insanlar üzerinde etkisi 6 aydan fazla sürüyor. Peki Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta ve burçlara etkisi nedir, tutulma nasıl olur?