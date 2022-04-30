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Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:18

Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi, neden ve nasıl olur, burçlara etkisi nedir?

Doğa olaylarına yakından ilgisi olanlar Günel Tutulması için geri sayıma başladı. Gök olaylarını canlı izlemek isteyenler Güneş Tutulmasının tarihi, saatini ve burçlara olan etkisini merak ediyor. Bu yılın ilk Güneş tutulması akşam saatinde gerçekleşecek olup Pek çok kıtadan takip edebilecek bu tutulma 18 ayda bir yaşanıyor ve insanlar üzerinde etkisi 6 aydan fazla sürüyor. yaklaşık 4 saat sürecek. Pek çok kıtadan takip edebilecek bu tutulma 18 ayda bir yaşanıyor ve insanlar üzerinde etkisi 6 aydan fazla sürüyor. Peki Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta ve burçlara etkisi nedir, tutulma nasıl olur?

Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi, neden ve nasıl olur, burçlara etkisi nedir?

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pek çok doğa olayına tanık olacağımız bu tutulma Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenir. Yılın ilk güneş tutulması Boğa burcunun 10 derecesinde gerçekleşiyor. Peki Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta ve burçlara etkisi nedir, tutulma nasıl olur?

Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi, neden ve nasıl olur, burçlara etkisi nedir?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ilk Güneş tutulması 30 Nisan 23:27'de meydana gelecek.

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Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi, neden ve nasıl olur, burçlara etkisi nedir?

2022 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik okyanusundan izlenirken, Türkiye'den izlenemeyecek.

Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023'te; bu tutulma, hem tam güneş tutulması hem de "ateş çemberi" veya halkalı güneş tutulması özelliklerini gösteren melez bir tutulma olacak.

Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi, neden ve nasıl olur, burçlara etkisi nedir?

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay Güneş'ten yaklaşık 400 kere daha küçük fakat bize Güneş'ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükürler. Bir Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay'ın Yeniay safhasında olması ve Yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer'in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş'in merkezinden geçmesi gerekir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır.

Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay'ın yörünge düzlemi Dünya'nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.

Güneş Tutulması ne zaman? 2022 Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi, neden ve nasıl olur, burçlara etkisi nedir?

GÜNEŞ TUTULMASI ETKİLERİ NELER OLACAK?

30 Nisan tarihinde gerçekleşecek güneş tutulması burçlara etkisi elbette en çok gündemde olan konulardan biri. Türkiye'den gözlemlenmeyecek olsa da etkilerini hissettirecek tutulma Boğa burcunda gerçekleşecek.

Her burcun farklı etkileneceği güneş tutulması parçalı olarak gerçekleşecek ve dünya dengeleri açısından doğaüstü bir olay olarak hem bilim dünyasının hem de astrolojinin gündeminde olacak.

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