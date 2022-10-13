Güneş tutulması 2022 yakında gerçekleşecek ve bu doğa olayı hakkında birçok vatandaşın aklı sorularla dolu. Özellikle Güneş tutulması Türkiye'den gözükecek mi cevabını arıyor. Yılın ikinci Güneş tutulması için günler sayılıyor. Bu yıl iki ay, iki de güneş tutulması gerçekleşecek. Bilimsel araştırmalar yanında, astroloji ile ilgilenenler Güneş tutulması etkileri hakkında birçok fikre sahip. Peki, güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar…