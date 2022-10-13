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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 10:40

Güneş tutulması Türkiye'den gözükecek mi, nasıl izlenir? Yılın 2. Güneş tutulması ne zaman, hangi gün?

"Güneş tutulması depremi tetikler mi", 99' depremi öncesi yaşanan tutulma sonucu depremi yaşayan vatandaşların sürekli sorduğu sorular arasında yer alıyor. Güneş tutulması 2022 için az bir süre kaldı ve bu doğa fenomenine meraklı birçok insan bulunuyor. Tutulmayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Eşsiz fotoğrafların çıktığı bu doğa olayı, birçoğumuzun aklında kötü anılar bıraktı. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den gözükecek mi? Güneş tutulması depremi tetikler mi? İşte detaylar…

Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi, nasıl izlenir? Yılın 2. Güneş tutulması ne zaman, hangi gün?

Güneş tutulması 2022 yakında gerçekleşecek ve bu doğa olayı hakkında birçok vatandaşın aklı sorularla dolu. Özellikle Güneş tutulması Türkiye'den gözükecek mi cevabını arıyor. Yılın ikinci Güneş tutulması için günler sayılıyor. Bu yıl iki ay, iki de güneş tutulması gerçekleşecek. Bilimsel araştırmalar yanında, astroloji ile ilgilenenler Güneş tutulması etkileri hakkında birçok fikre sahip. Peki, güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar…

Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi, nasıl izlenir? Yılın 2. Güneş tutulması ne zaman, hangi gün?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor.

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Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi, nasıl izlenir? Yılın 2. Güneş tutulması ne zaman, hangi gün?

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den izlenebilecek.

Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi, nasıl izlenir? Yılın 2. Güneş tutulması ne zaman, hangi gün?

Hava açık olduğu takdirde ülkemizden izlenecek.

Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi, nasıl izlenir? Yılın 2. Güneş tutulması ne zaman, hangi gün?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

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