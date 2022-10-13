"Güneş tutulması depremi tetikler mi", 99' depremi öncesi yaşanan tutulma sonucu depremi yaşayan vatandaşların sürekli sorduğu sorular arasında yer alıyor. Güneş tutulması 2022 için az bir süre kaldı ve bu doğa fenomenine meraklı birçok insan bulunuyor. Tutulmayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Eşsiz fotoğrafların çıktığı bu doğa olayı, birçoğumuzun aklında kötü anılar bıraktı. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den gözükecek mi? Güneş tutulması depremi tetikler mi? İşte detaylar…