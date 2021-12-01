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Haberler Yaşam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:57

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?

Bu yıl son Güneş tutulması, göksel olayları yakından takip edenlerce araştırılıyor. Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ve Güneş arasına girmesi nedeniyle Ay'ın kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda tutulma meydana gelir. Gök olayları içerisinde en önemliler arasında yerini alan Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta, ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?

Göksel olayları ve astrolojiyi yakından takip eden binlerce kişi Güneş tutulması heyecanı yaşıyor. Bu kapsamda; "Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta, ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?" sorularına yanıt aranırken bilindiği üzere yılın son tutulması Aralık ayında gerçekleşecek. Önemli göksel olaylar arasında yer alan Güneş tutulmasına ise az bir zaman kaldı. İşte tutulma bilgileri.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021'nin en önemli gök olayı ise 4 Aralık 2021 Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın 1 saat 43 dakika sürmesi bekleniyor.

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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLECEK?

Tutulma, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL VE NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi, nasıl ve neden olur?
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