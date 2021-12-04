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Giriş Tarihi: 04.12.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:04

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi evrede gerçekleşir? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur ve Türkiye’den izlenecek mi?

Astroloji tutkunlarını yakından ilgilendiren Güneş Tutulması için geri sayım sona erdi. Yılın son tutulmasına şahit olacağımız güneş tutulmasının ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den gözükecek mi sorusunun yanıtı belli oldu. Bu tutulma Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Peki Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, hangi evrede gerçekleşir?

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi evrede gerçekleşir? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur ve Türkiye’den izlenecek mi?

Gök olaylarına sebep olan yılın son doğa olayına şahit olacağımız Güneş Tutulması geldi çattı. Milyonlarca vatandaş tutulmanın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceğini merak ederek Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi sorusuna yanıt arıyor. Pek çok kıtadan takip edebilecek bu tutulma 18 ayda bir yaşanıyor ve insanlar üzerinde etkisi 6 aydan fazla sürüyor. Peki Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, hangi evrede gerçekleşir?

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi evrede gerçekleşir? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur ve Türkiye’den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021'nin en önemli gök olayı ise 4 Aralık 2021 Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın 1 saat 43 dakika sürmesi bekleniyor.

Astrolog Zeynep Turan haberine göre; 2021'in Son Güneş Tutulması 2022 kapısını aralıyor. 2021 yılının sonunda gerçekleşecek Güneş Tutulması, Türkiye saati ile 10.42'de başlayacak. 2022 yılının Nisan ayına kadar bir daha tutulma olmayacak. Bir nevi 2022'nin ilk 4 ayını da eteklerinde hissedeceğimiz bir tutulma bizi bekliyor anlayacağınız. Ateş burcunda gerçekleşecek tutulma, ulus üstü kurumları yakından ilgilendiriyor.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLECEK?

Tutulma, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

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Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi evrede gerçekleşir? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur ve Türkiye’den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL VE NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi evrede gerçekleşir? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur ve Türkiye’den izlenecek mi?
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Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi evrede gerçekleşir? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur ve Türkiye’den izlenecek mi?
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