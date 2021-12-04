Astroloji tutkunlarını yakından ilgilendiren Güneş Tutulması için geri sayım sona erdi. Yılın son tutulmasına şahit olacağımız güneş tutulmasının ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den gözükecek mi sorusunun yanıtı belli oldu. Bu tutulma Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Peki Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, hangi evrede gerçekleşir?