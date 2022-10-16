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Haberler Yaşam Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 11:20

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

Yılda iki kez gerçekleşen ve bu sene ikincisinin Ekim ayında yaşanacağı Güneş Tutulması tarihi, saati ve etkileri merak edilmeye başlandı. Tutulmanın ilki 30 Nisan'da gerçekleşmiş olup etkileri yaklaşık 6 ay kadar bir süreye yayılmıştı. Uzmanlar tutulmanın etkilerinden geniş çaplı bahsederken göksel olayları takip eden vatandaşlar ise "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte yılın ikinci Güneş tutulması hakkında bilgiler.

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre; bu yılın ikinci Güneş tutulması Ekim ayının son haftasında yaşanacak. İzlanda, Batı Asya, Hindistan gibi bölgelerden izlenebilecek olan tutulma ile ilgili araştırmalar şimdiden başladı. Peki; Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi ve etkileri nelerdir? İşte yanıtı.

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor.

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Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den izlenebilecek.

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

Hava açık olduğu takdirde ülkemizden izlenecek.

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

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