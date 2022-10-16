Haberler Yaşam Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 11:20

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Yılın ikinci Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

Yılda iki kez gerçekleşen ve bu sene ikincisinin Ekim ayında yaşanacağı Güneş Tutulması tarihi, saati ve etkileri merak edilmeye başlandı. Tutulmanın ilki 30 Nisan'da gerçekleşmiş olup etkileri yaklaşık 6 ay kadar bir süreye yayılmıştı. Uzmanlar tutulmanın etkilerinden geniş çaplı bahsederken göksel olayları takip eden vatandaşlar ise "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte yılın ikinci Güneş tutulması hakkında bilgiler.