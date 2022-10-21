Yılın ikinci Güneş tutulması 2022 haftaya gerçekleşecek. Güneş tutulması etkileri ile astroloji sevenlerin sürekli ilgi odağı haline gelmiştir. Eşsiz fotoğraflara gebe olması sebebiyle Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusu yanıt arıyor. Güneş tutulması saati her ülkeye göre değişmekte. İki saat sürmesi beklenen 2022 güneş tutulması, Avrupa'dan gözlemlenebilecek. Güneş tutulması depremi tetikler mi sorusu vatandaşların dilindeyken, eşsiz doğa olayına az bir süre kaldı. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar…