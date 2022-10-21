Güneş tutulması için çok az bir süre kaldı ve doğa olaylarına meraklı vatandaşlar, Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta olacak gibi sorulara yanıt arıyor. Havanın açıklığına göre Güneş tutulması daha net bir şekilde izlenebilecekken, gözler Güneş tutulması etkilerinde. Peki, güneş tutulması ne zaman, kaç gün kaldı? Güneş Tutulması nasıl izlenir? İşte detaylar…