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Haberler Yaşam Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:52

Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Yılın ikinci Güneş tutulması 2022 haftaya gerçekleşecek. Güneş tutulması etkileri ile astroloji sevenlerin sürekli ilgi odağı haline gelmiştir. Eşsiz fotoğraflara gebe olması sebebiyle Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusu yanıt arıyor. Güneş tutulması saati her ülkeye göre değişmekte. İki saat sürmesi beklenen 2022 güneş tutulması, Avrupa'dan gözlemlenebilecek. Güneş tutulması depremi tetikler mi sorusu vatandaşların dilindeyken, eşsiz doğa olayına az bir süre kaldı. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar…

Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Güneş tutulması için çok az bir süre kaldı ve doğa olaylarına meraklı vatandaşlar, Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta olacak gibi sorulara yanıt arıyor. Havanın açıklığına göre Güneş tutulması daha net bir şekilde izlenebilecekken, gözler Güneş tutulması etkilerinde. Peki, güneş tutulması ne zaman, kaç gün kaldı? Güneş Tutulması nasıl izlenir? İşte detaylar…

Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu senenin gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

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Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

Güneş tutulması ne zaman 2022? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Havanın açık olması durumunda Türkiye'den de izlenecek.

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