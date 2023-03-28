Haberler Yaşam Güneydoğu halkı SABAH'a konuştu: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Giriş Tarihi: 28.03.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 07:18

Güneydoğu halkı SABAH'a konuştu: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, yıllardır terör olayları nedeniyle acıların yaşandığı Güneydoğu, devletin gerçekleştirdiği son dönemlerdeki operasyonlarla yakalanan huzur ve güven ortamının sürmesini istiyor. Diyarbakır'da esnaf olan 55 yaşındaki Sedat Korkmaz, "Yıllarca bölgemizde OHAL baskıları ile yaşadık ve terör olaylarından çok çektik. AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Önce OHAL kaldırıldı, ardından bölgede normalleşme başladı. Bölgemizde birçok yatırımlar yapıldı. Artık batıda ne varsa doğuda var. Şimdi 6'lı hatta 8'li koalisyon çıktı. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. Bölgemizde sağlanan huzur ortamının devamını istiyoruz" dedi.