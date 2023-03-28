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Haberler Yaşam Güneydoğu halkı SABAH'a konuştu: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz
Giriş Tarihi: 28.03.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 07:18

Güneydoğu halkı SABAH'a konuştu: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, yıllardır terör olayları nedeniyle acıların yaşandığı Güneydoğu, devletin gerçekleştirdiği son dönemlerdeki operasyonlarla yakalanan huzur ve güven ortamının sürmesini istiyor. Diyarbakır'da esnaf olan 55 yaşındaki Sedat Korkmaz, "Yıllarca bölgemizde OHAL baskıları ile yaşadık ve terör olaylarından çok çektik. AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Önce OHAL kaldırıldı, ardından bölgede normalleşme başladı. Bölgemizde birçok yatırımlar yapıldı. Artık batıda ne varsa doğuda var. Şimdi 6'lı hatta 8'li koalisyon çıktı. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. Bölgemizde sağlanan huzur ortamının devamını istiyoruz" dedi.

Hüseyin KAÇAR
Güneydoğu halkı SABAH’a konuştu: Eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör olayları ve faile meçhul cinayetlerin yaşandığı 90'lı yılların ardından 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte kaldırılan OHAL ile birlikte özgürlüklerin yeni bir kapı aralanırken, bölge halkının rahat bir nefes alması amacıyla peş peşe yasaklarda kaldırılmaya başlandı.

Güneydoğu halkı SABAH’a konuştu: Eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz

Bölgede zaman içerisinde yapılan yatırımların da etkisiyle normalleşmeye yaşandı. AK Parti'nin tek başına iktidar olmasından dolayı da yakalanan bu fırsat sayesinde kısa sürede OHAL'in izleri de silinirken, faile meçhul cinayetlerin de önüne geçildi. Devlet bir yandan terör örgütleriyle hem sınır ötesinde hem yurt içinde operasyonları sürdürürken, bölgede bir huzur iklimi hâkim kılındı.

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Güneydoğu halkı SABAH’a konuştu: Eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz

Bölgenin kalkınması için de yollar, hastaneler, yeni hava limanları, okullar, TOKİ tarafından yapılan konutlar, köprüler, tüneller inşa ederek bölgede yaşanan değişim ve dönüşümü de gözler önüne serdi. Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime doğu giderken, bölge insanları özellikle son 5 yıldır yakaladığı bu huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor.

Güneydoğu halkı SABAH’a konuştu: Eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz

BÖLGEDE UZUN SÜREDİR TERÖR OLAYI YAŞANMIYOR

Terör örgütü PKK'nın devletin başlattığı çözüm sürecini 22 Temmuz 2015 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polisi şehit ederek bozmasının ardından bölgede hendekler açarak şehirleri harabeye çevirdi.

Güneydoğu halkı SABAH’a konuştu: Eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz

Yapılan operasyonlarla, şehirler terörden temizlenirken, sınır ötesi harekâtlarla birlikte terör örgütü artık eylem yapamaz duruma geldi. Bir dönem bölgede kırsal alanlarda sayıları 3 binlerle ifade edilen terörist sayısı, üretilen yerli ve milli İHA, SİHA'lar sayesinde 300'lerin altına kadar inerken, 5 yıldır bölgede terör ve bombalı saldırılar yaşanmıyor.

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