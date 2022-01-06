Haberler Yaşam Güngören'de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:58

Güngören'de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

Güngörende, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Tacize uğradığı iddia edilen kızın komşusu, "Kapının önünde kızın annesi tacizciye saldırdı dövdüler. Ben de polisi çağırdım. Adam minibüse saklandı zaten poliste alıp götürdü. Linç girişimi oldu, adamı sakladılar. Bir aydır onu kovalıyorlarmış. Bir de apartmana ne cesaretle apartmana kadar girmiş. Annesi dövdü. Kız da ağlıyordu. Annesi 'bir aydır kızımı taciz ediyor' diye bağırıyordu." dedi.