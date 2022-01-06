Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güngören'de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş
Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:58

Güngören'de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

Güngörende, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Tacize uğradığı iddia edilen kızın komşusu, "Kapının önünde kızın annesi tacizciye saldırdı dövdüler. Ben de polisi çağırdım. Adam minibüse saklandı zaten poliste alıp götürdü. Linç girişimi oldu, adamı sakladılar. Bir aydır onu kovalıyorlarmış. Bir de apartmana ne cesaretle apartmana kadar girmiş. Annesi dövdü. Kız da ağlıyordu. Annesi 'bir aydır kızımı taciz ediyor' diye bağırıyordu." dedi.

DHA
Güngören’de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

GÜNGÖREN'DE İŞ ARKADAŞINI TACİZ ETMİŞTİ: APARTMANA KADAR GİRMİŞ

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti.

Güngören’de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güngören’de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Güngören’de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

"APARTMANA KADAR GİRMİŞ'

Tacize uğradığı iddia edilen kızın komşusu, "Kapının önünde kızın annesi tacizciye saldırdı dövdüler.

Güngören’de iş arkadaşını taciz etmişti: Apartmana kadar girmiş

Ben de polisi çağırdım. Adam minibüse saklandı zaten poliste alıp götürdü.

SON DAKİKA