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Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:14

Günlerdir haber alınamayan Narin Güran'ın annesi konuştu: Kendilerinden utansınlar, onlara yazıklar olsun

Türkiye günlerdir haber alınamayan Narin Güran için tek yürek oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Anne Yüksel Güran sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti.

Günlerdir haber alınamayan Narin Güran’ın annesi konuştu: Kendilerinden utansınlar, onlara yazıklar olsun

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi.

Günlerdir haber alınamayan Narin Güran’ın annesi konuştu: Kendilerinden utansınlar, onlara yazıklar olsun

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILDI

Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. AFAD ekiplerinin de katıldığı aramada bazı görevliler uzun şişler yardımıyla da arama yaptı.

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Günlerdir haber alınamayan Narin Güran’ın annesi konuştu: Kendilerinden utansınlar, onlara yazıklar olsun

Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin'i arama çalışması sürüyor.

Günlerdir haber alınamayan Narin Güran’ın annesi konuştu: Kendilerinden utansınlar, onlara yazıklar olsun

Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin'i arama çalışması sürüyor.

Günlerdir haber alınamayan Narin Güran’ın annesi konuştu: Kendilerinden utansınlar, onlara yazıklar olsun

NARİN'İN ANNESİ YÜKSEL GÜRAN: "NARİN OLMAZ İSE YAŞAYAMAM"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Anne Yüksel Güran, "Okula az kaldı, bütün çocuklar kapımın önüne gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam" dedi.

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