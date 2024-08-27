Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:14
Günlerdir haber alınamayan Narin Güran'ın annesi konuştu: Kendilerinden utansınlar, onlara yazıklar olsun
Türkiye günlerdir haber alınamayan Narin Güran için tek yürek oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Anne Yüksel Güran sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti.