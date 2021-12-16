Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

MERKÜR OĞLAK BURCUNA GEÇTİ!

İletişim gezegeni Merkür, 14 Aralık Salı günü toprağın öncüsü olan Oğlak burcuna geçti. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ne kadar hareket arttıran bir çağrışımda bulunsa da adımlarımızı bin düşünüp bir attıracak bir gökyüzü olayı. Yılın sonuna ne kadar hızlı geldiysek, finalini de bir o kadar yavaş yapacağımızı işaret ediyor Merkür'ün Oğlak seyri…

Anlamak Masraflı İştir

İletişim gezegeni Merkür'ün toprağın değişkeninde hareket etmesi, çok daha farklı bir iletişim diline götürecek bizleri. İletişimde hazır cevap haller, leb demeden leblebiyi anlayanlar ve karşılaşacağınız yanlış anlaşılmalar… işte bütün bunların zeminini Merkür oluşturacak. İletişim ve haberleşme gezegeni, Oğlak seyrinde, iletişimi ve parayı çok daha keskin konuşturacak bundan hiç şüpheniz olmasın.

Tasarruf Vakti

Merkür Oğlak seyrinde tek başına hareket etmeyecek. İletişim gezegeninin 14 Aralık'tan beri toprak burcunda olmasının yanı sıra, mücadele gezegeni de ateş burcuna geçiş yapacak. Merkür, 14 Aralık'tan 2 Ocak 2022'ye kadar paramızı, maaşımızı, zamları, gelir-giderlerimizi ve beklentilerimizi daha çok mercek altına almamızı isteyecek. Merkür, tasarruflu davranmanın önemini bir kez daha hatırlatırken, evde kullanmadığımız eşyalarımızı nasıl değerlendireceğimizi de öğretecek.

Kendini Anlatabilen Bir Adım Öne Çıksın

2022 yılına geçişi sağlayacak ve iletişimin nasıl başlayacağını ifade eden gezegenin adı Merkür olacak. Merkür, 14 Aralık Salı gününden itibaren aslında bir nevi konuşmanın, iletişimin ve birbirimize karşı olan beklentinin nabzını yükseltmişti. Bu durum da en başta paraya yansıyacak. Perakende sektöründe birçok bilinen markanın farklı dertlerini iletişim

Konuşulacak Sektörler

Kargo şirketleri

Yemek şirketleri

Ulaşım sektörü

Bankacılık sektörü

Merkür Çözümsüz Hiçbir Konu Yok Diyor!

2016 yılında Oğlak burcunu ziyaret eden Merkür, çözülmeyen düğüm olamayacağını hem kişisel hayatlarımızda hem de bütün insanoğluna göstermişti. 14 Aralık'tan itibaren Oğlak burcunda olacak Merkür, zamanın hızına yetişmeye çalışan bizlere adeta bir kılavuz niteliğinde olacak.

2016'yı Hatırlayacak Olursak;