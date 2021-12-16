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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:37

Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 16 Aralık 2021 Perşembe günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 16 Aralık 2021 Perşembe günü için günlük burç yorumları…

Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Aralık 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Aralık 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR OĞLAK BURCUNA GEÇTİ!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Koç: Seneler önce yaşadığın olayların benzerini bugün yaşayabilirsin. Eğitimi devam eden bir Koç burcuysan, yurtdışı eğitimleri ile ilgili araştırmalarına yoğunluk verebilirsin.

Boğa: Etrafındaki insanlarla iletişim ağın giderek güçlenirken, anlaşma konusunda da problem yaşamıyorsun. Maddi açıdan kendini rahat konumda hissetmen harcamalarına yansıyabilir.

İkizler: Hayatında var olan problemleri sürekli ısıtıp ısıtıp önüne koyanlara karşı gardını almayı ihmal etmeyeceksin. Yapılacaklar listende yetiştiremediklerin, zaman yönetimini yapamadığını düşündürebilir.

Yengeç: Sosyal açıdan oldukça aktif bir gün geçirebilirsin. Ailendeki bireylere empatiyle yaklaşman aranızdaki bağları güçlendirecek.

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Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Aslan: Kendinden emin konuşmalarından dolayı, çevrendeki kişiler seni yanlış anlayabilir. Kariyer hayatında farklı noktaları deneyimlemek için araştırmalarını sürdürmeye karar verebilirsin.

Başak: Çalışmalarına hız kazandırmak isterken önemli detayları gözden kaçırabilirsin. Gün içerisinde sıklıkla geçmişe dair konulara eğilim gösterebilirsin.

Terazi: Gün içerisinde yaşayacağın anlaşmazlık ya da aksaklıklar seni hedefine daha çok bağlayacak. Zorluklar senin için en güzel motivasyon.

Akrep: Kendine karşı korumacı davranman, sorunların üstesinden gelmeni sağlayacak. İkili ilişkilerde tavırlarındaki değişiklik gözlerden kaçmayacak.

Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Yay: Gün içerisinde karşına gelen konularda sürekli fikir değiştirebilirsin. Yaşam alanında yapacağın değişiklikler içsel olarak rahatlamanı sağlayacak.

Oğlak: Geleceğini garanti altına almak adına önemli girişimlerde bulunabilirsin. Uzun bir aranın ardından kendine zaman ayırırken, farklı işlere de odaklanabileceksin.

Kova: Sabah saatlerinde kendini yorgun hissetsen de öğleden sonra hareketleneceksin. Bugün bir süredir yolunda gitmeyen konulara da odaklanacaksın.

Balık: Kendini geliştirmek adına mesleki kurslara yazılabilirsin. İş arayışında olan bir Balık burcuysan, beklemediğin bir iş teklifiyle karşılaşacaksın.

Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

MERKÜR OĞLAK BURCUNA GEÇTİ!

İletişim gezegeni Merkür, 14 Aralık Salı günü toprağın öncüsü olan Oğlak burcuna geçti. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ne kadar hareket arttıran bir çağrışımda bulunsa da adımlarımızı bin düşünüp bir attıracak bir gökyüzü olayı. Yılın sonuna ne kadar hızlı geldiysek, finalini de bir o kadar yavaş yapacağımızı işaret ediyor Merkür'ün Oğlak seyri…

Anlamak Masraflı İştir

İletişim gezegeni Merkür'ün toprağın değişkeninde hareket etmesi, çok daha farklı bir iletişim diline götürecek bizleri. İletişimde hazır cevap haller, leb demeden leblebiyi anlayanlar ve karşılaşacağınız yanlış anlaşılmalar… işte bütün bunların zeminini Merkür oluşturacak. İletişim ve haberleşme gezegeni, Oğlak seyrinde, iletişimi ve parayı çok daha keskin konuşturacak bundan hiç şüpheniz olmasın.

Tasarruf Vakti

Merkür Oğlak seyrinde tek başına hareket etmeyecek. İletişim gezegeninin 14 Aralık'tan beri toprak burcunda olmasının yanı sıra, mücadele gezegeni de ateş burcuna geçiş yapacak. Merkür, 14 Aralık'tan 2 Ocak 2022'ye kadar paramızı, maaşımızı, zamları, gelir-giderlerimizi ve beklentilerimizi daha çok mercek altına almamızı isteyecek. Merkür, tasarruflu davranmanın önemini bir kez daha hatırlatırken, evde kullanmadığımız eşyalarımızı nasıl değerlendireceğimizi de öğretecek.

Kendini Anlatabilen Bir Adım Öne Çıksın

2022 yılına geçişi sağlayacak ve iletişimin nasıl başlayacağını ifade eden gezegenin adı Merkür olacak. Merkür, 14 Aralık Salı gününden itibaren aslında bir nevi konuşmanın, iletişimin ve birbirimize karşı olan beklentinin nabzını yükseltmişti. Bu durum da en başta paraya yansıyacak. Perakende sektöründe birçok bilinen markanın farklı dertlerini iletişim

Konuşulacak Sektörler

  • Kargo şirketleri
  • Yemek şirketleri
  • Ulaşım sektörü
  • Bankacılık sektörü

Merkür Çözümsüz Hiçbir Konu Yok Diyor!

2016 yılında Oğlak burcunu ziyaret eden Merkür, çözülmeyen düğüm olamayacağını hem kişisel hayatlarımızda hem de bütün insanoğluna göstermişti. 14 Aralık'tan itibaren Oğlak burcunda olacak Merkür, zamanın hızına yetişmeye çalışan bizlere adeta bir kılavuz niteliğinde olacak.

2016'yı Hatırlayacak Olursak;

  • O dönemden bu yana maddi arayışlarına dur dememiş kişileri için 2022 tam bir bitiş çizgisi niteliğinde olacak. Gökyüzünün hepimiz için planları var, son gülen iyi gülecek.
  • 2016'dan beri evliliğinde sorunu olanlar ve bunu bir türlü geride bırakamayanlar artık temelli olarak üçüncü kişileri susturabilecek ve hayatlarındaki kırılma anlarını doğru bir biçimde yönetebilecek. 2022 beklenmedik gelişmelerle kalbinizi kazanmaya çalışacak.
  • 2017 yılına sayılı günler kala Oğlak burcunda yerini almıştı Merkür… İlişkiler format atan kişilerin sayısını çoğaltan bu gökyüzü olayı günümüze nazire yaparcasına rüzgarını hissettirecek.
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