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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:35 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:16

Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 21 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 21 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları…

Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Aralık 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Aralık 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE BOĞA BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK 2021 SALI

Koç: Başkalarının hakkında ne düşündüğü umursamıyorsun. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Koç burcuysan, yakın çevren evlilik konusunda çeşitli imalarda bulunabilir.

Boğa: Yılın son günlerinde gündemin kalabalıklaşıyor. Boşanma süreci içerisinde olan bir Boğa burcuysan, sürecin uzaması, seni rahatsız edebilir.

İkizler: Tecrübelerini yansıtmak ve çevrendekilere yön vermek için ideal bir gündesin. Maddi konulardaki titizliğin artıyor, harcamalarını kısmayı değerlendirebilirsin.

Yengeç: Beklediğin iş haberi ya da proje ile ilgili gelecek haberlerle güne başlayacaksın. Bugünden itibaren kendi gündemini kendin belirleyeceksin.

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Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Aslan: Çevrenle iletişim kurma konusunda işler istediğin gibi gitmeyebilir. Kariyerindeki basamakları tırmanırken, kazandıklarını ve kaybettiklerini kıyaslıyorsun.

Başak: Daha bilinçli bir şekilde hareket ediyorsun. Uzun zamandır aklındaki dekorasyon planları için harekete bugün somut bir adım atacaksın.

Terazi: Net olmayan hiçbir konuda ileriye dönük atılım yapmak istemeyeceksin. Elini güçlendirmek için içerisinde bulunduğun konumu güçlendirmeyi düşüneceksin.

Akrep: Yarım kalmış işlerini toparlamak için bugün zaman ayıracaksın. Gün içerisinde üstünde çok durmadığın bazı problemlerin kendini gösterdiğine tanıklık edebilirsin.

Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Yay: Güne uykusuz başlaman, işlerinin aksamasına yol açabilir. Hayatınla ilgili yeni düzenlemelere giderken, belli bir rutin oluşması için de elinden geleni yapacaksın.

Oğlak: Bulunduğun ortamda kendini daha uyumlu ve iyi hissedebilirsin. Ani kararlar ve gelişmeler olduğun yerden bambaşka bir konuma taşıyabilir seni.

Kova: Strese sokan olaylardan uzak kalmak isteyeceksin. Sağlık sorunlarının üzerine daha çok titreyecek ve bağışıklığını güçlendirmek isteyeceksin.

Balık: Hesaplarında giderlerin ile gelirin örtüşmemesi sana ek iş imkânlarını düşündürtüyor. Aklındaki işlerin üzerine giderek, bir proje haline getirmek için çabalayacaksın.

Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE BOĞA BURCUNU NE BEKLİYOR?

Final Çizgisini Siz Geçeceksiniz

Fıtratınızda bir olayı kestirip atmak yok. Olmadı da… Öyle ki 2021 yılını ardınızda bırakırken hem kendi içinizdeki yüzleşmelerini sonlandıracak hem de çıktığınız bütün mücadeleleri alnınızın akıyla tamamlayacaksınız. Sorumluluklarınızın verdiği yükleri ve harcadığınız emekleri unutmadınız. 2022'ye girerken de unutmayacaksınız. Yılı büyük bir verimle yaşamak için bütün düzeninizi değiştirecek, kendi hikayenizi baştan yazacaksınız. Gök kubbe küllerinizden doğarken kaybedeceğiniz bir savaşın olmayacağının altını çiziyor.

  • Kendi işini kurmak için imkanlarını sonuna kadar kullanan bir Boğa burcuysanız bunun karşılığını sonunda alabileceksiniz.
  • Aile içi ilişkilerinizi geliştirmek stres oranınızı büyük ölçüde azaltacak.

Yol Göstereceksiniz

Bu yıl size çok şey öğretecek. Daha önce kabul etmediğiniz, ön yargılı olduğunuz konularda ne kadar esneyebildiğinizi fark edeceksiniz. Bir bakıma hem öğrenecek hem de öğreteceksiniz. Çevrenizdeki kişilere engin denizlerin içerisindeki deniz misali olurcasına yardım eli uzatacaksınız. Kalbinizde çözdüğünüz bütün kırgınlıklar daha verimli planlar üretmenize yardımcı olacak. Bu verimli havayı değer verdiğiniz insanlarında yakalaması için uğraşlarınız bitmeyecek. Aşkta yenilgi aldığınızı ve toparlanamadığınızı düşünüyorsanız, artık eski sizi geride bırakacaksınız.

Arayış Çözüm Getirecek

Yerinizde saymanın ne kadar vakit kaybı olduğunu 2022 yılı size gösterecek, bir dakikanızı bile boş ilere ayırmak istemeyecek, hedefe kilitleneceksiniz. Kasım ayında burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulması çizgilerinizi belirginleştirecek.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysanız; sevdiğiniz kişinin kariyer hayatı ile ilgili aldığı kararlarda onunla aynı fikirde olacaksınız.

Kalbi boş bir Boğa burcuysanız; 2022 yılında "işte bu doğru kişi!" diyeceğiniz hayat arkadaşınızla yolunuz kesişecek. Evlilik size uzak değil diyor gök kubbe.

2022'nin İlk Dört Ayında;

  • Zor elde ettiğiniz maddi kazançlarınızı çabucak elden çıkartmak istemeyeceksiniz.
  • Kardeşlerinizle uzun polemiklerden uzak duracaksınız. Buzları eriteceksiniz.

2022'nin İkinci Dört Ayında;

  • Yer, yön, sektör değişikliği konularına daha sıcak bakabilirsiniz.
  • Çevrenizde işi yüzünden huzursuz hisseden kişiler varsa onlara yeni yollar göstereceksiniz.

2022'in Son Dört Ayında;

  • İnadınızı kıracak ve sizi değiştirecek kişi ile tanışacaksınız
  • Ortaklı güttüğünüz işlerde muhalif fikirlere karşı gerilebilirsiniz.
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