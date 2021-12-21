Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Yay: Güne uykusuz başlaman, işlerinin aksamasına yol açabilir. Hayatınla ilgili yeni düzenlemelere giderken, belli bir rutin oluşması için de elinden geleni yapacaksın.

Oğlak: Bulunduğun ortamda kendini daha uyumlu ve iyi hissedebilirsin. Ani kararlar ve gelişmeler olduğun yerden bambaşka bir konuma taşıyabilir seni.

Kova: Strese sokan olaylardan uzak kalmak isteyeceksin. Sağlık sorunlarının üzerine daha çok titreyecek ve bağışıklığını güçlendirmek isteyeceksin.

Balık: Hesaplarında giderlerin ile gelirin örtüşmemesi sana ek iş imkânlarını düşündürtüyor. Aklındaki işlerin üzerine giderek, bir proje haline getirmek için çabalayacaksın.