Günlük burç yorumları 21 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

2022'DE BOĞA BURCUNU NE BEKLİYOR?
Final Çizgisini Siz Geçeceksiniz
Fıtratınızda bir olayı kestirip atmak yok. Olmadı da… Öyle ki 2021 yılını ardınızda bırakırken hem kendi içinizdeki yüzleşmelerini sonlandıracak hem de çıktığınız bütün mücadeleleri alnınızın akıyla tamamlayacaksınız. Sorumluluklarınızın verdiği yükleri ve harcadığınız emekleri unutmadınız. 2022'ye girerken de unutmayacaksınız. Yılı büyük bir verimle yaşamak için bütün düzeninizi değiştirecek, kendi hikayenizi baştan yazacaksınız. Gök kubbe küllerinizden doğarken kaybedeceğiniz bir savaşın olmayacağının altını çiziyor.
- Kendi işini kurmak için imkanlarını sonuna kadar kullanan bir Boğa burcuysanız bunun karşılığını sonunda alabileceksiniz.
- Aile içi ilişkilerinizi geliştirmek stres oranınızı büyük ölçüde azaltacak.
Yol Göstereceksiniz
Bu yıl size çok şey öğretecek. Daha önce kabul etmediğiniz, ön yargılı olduğunuz konularda ne kadar esneyebildiğinizi fark edeceksiniz. Bir bakıma hem öğrenecek hem de öğreteceksiniz. Çevrenizdeki kişilere engin denizlerin içerisindeki deniz misali olurcasına yardım eli uzatacaksınız. Kalbinizde çözdüğünüz bütün kırgınlıklar daha verimli planlar üretmenize yardımcı olacak. Bu verimli havayı değer verdiğiniz insanlarında yakalaması için uğraşlarınız bitmeyecek. Aşkta yenilgi aldığınızı ve toparlanamadığınızı düşünüyorsanız, artık eski sizi geride bırakacaksınız.
Arayış Çözüm Getirecek
Yerinizde saymanın ne kadar vakit kaybı olduğunu 2022 yılı size gösterecek, bir dakikanızı bile boş ilere ayırmak istemeyecek, hedefe kilitleneceksiniz. Kasım ayında burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulması çizgilerinizi belirginleştirecek.
İlişkisi olan bir Boğa burcuysanız; sevdiğiniz kişinin kariyer hayatı ile ilgili aldığı kararlarda onunla aynı fikirde olacaksınız.
Kalbi boş bir Boğa burcuysanız; 2022 yılında "işte bu doğru kişi!" diyeceğiniz hayat arkadaşınızla yolunuz kesişecek. Evlilik size uzak değil diyor gök kubbe.
2022'nin İlk Dört Ayında;
- Zor elde ettiğiniz maddi kazançlarınızı çabucak elden çıkartmak istemeyeceksiniz.
- Kardeşlerinizle uzun polemiklerden uzak duracaksınız. Buzları eriteceksiniz.
2022'nin İkinci Dört Ayında;
- Yer, yön, sektör değişikliği konularına daha sıcak bakabilirsiniz.
- Çevrenizde işi yüzünden huzursuz hisseden kişiler varsa onlara yeni yollar göstereceksiniz.
2022'in Son Dört Ayında;
- İnadınızı kıracak ve sizi değiştirecek kişi ile tanışacaksınız
- Ortaklı güttüğünüz işlerde muhalif fikirlere karşı gerilebilirsiniz.