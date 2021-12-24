Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

2022'DE ASLAN BURCUNU NE BEKLİYOR?

Başarı Tesadüf Değildir

Sevgili Aslanlar, 2022 sizin için hayal kırıklıklarının olduğu bir sene değil. Aksine geçmiş yıllarda verdiğiniz bütün emeklerin karşılığını bu sene alacaksınız. Bekleyen derviş muradına ermiş sözünü zikredeceksiniz. Değişim ve dönüşüme karşı ön yargılı bir yapınız olmasa da hayatınıza aniden giren değişim rüzgârı sizi de reform sürecine sokabilir. Unutmayın ki 2022 yılını en çok zorlayacak burçlardan bir tanesi de sizsiniz. Çizgilerinizi çekecek, sınırlarınızı yeniden belirleyeceksiniz. Potansiyelinin farkında olan bir burç olarak limitleri zorlamak içinde çekingen olmayacaksınız.

Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysanız, işleri büyütmek adına maddi alternatifler bulabilirsiniz.

Yeni bir işe başlamış ama adaptasyon sorunu yaşadığını düşünen bir Aslan burcuysanız, artık duygularınızı kariyer yaşantınıza müdahil olmasını istemeyeceksiniz.

Silkelenme Vakti Geldi!

Gök kubbe düzeninizden çıktığınız anda ayarlarınızın bozulduğunun altını çizerken 2022'nin Şubat'ından itibaren daha realist olacağınızı vurguluyor. Bir anda aldığınız kararların aslında bir sonuca bağlandığını bu sene daha net bir biçimde görürken kendiniz için en doğru yolu çizeceksiniz. Kalbinizle aklınız bir arada ve orantılı çalışacak. Gemileri yakmaksa sizden asla eksik olmayan bir duygu… İçinize sinmeyen en küçük konuyu bile tek hamlede geçeceksiniz. Dikkatler üzerinizde.