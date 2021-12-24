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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:30

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 24 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 24 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları…

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Aralık 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE ASLAN BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

2022'DE ASLAN BURCUNU NE BEKLİYOR?

Başarı Tesadüf Değildir

Sevgili Aslanlar, 2022 sizin için hayal kırıklıklarının olduğu bir sene değil. Aksine geçmiş yıllarda verdiğiniz bütün emeklerin karşılığını bu sene alacaksınız. Bekleyen derviş muradına ermiş sözünü zikredeceksiniz. Değişim ve dönüşüme karşı ön yargılı bir yapınız olmasa da hayatınıza aniden giren değişim rüzgârı sizi de reform sürecine sokabilir. Unutmayın ki 2022 yılını en çok zorlayacak burçlardan bir tanesi de sizsiniz. Çizgilerinizi çekecek, sınırlarınızı yeniden belirleyeceksiniz. Potansiyelinin farkında olan bir burç olarak limitleri zorlamak içinde çekingen olmayacaksınız.

  • Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysanız, işleri büyütmek adına maddi alternatifler bulabilirsiniz.
  • Yeni bir işe başlamış ama adaptasyon sorunu yaşadığını düşünen bir Aslan burcuysanız, artık duygularınızı kariyer yaşantınıza müdahil olmasını istemeyeceksiniz.

Silkelenme Vakti Geldi!

Gök kubbe düzeninizden çıktığınız anda ayarlarınızın bozulduğunun altını çizerken 2022'nin Şubat'ından itibaren daha realist olacağınızı vurguluyor. Bir anda aldığınız kararların aslında bir sonuca bağlandığını bu sene daha net bir biçimde görürken kendiniz için en doğru yolu çizeceksiniz. Kalbinizle aklınız bir arada ve orantılı çalışacak. Gemileri yakmaksa sizden asla eksik olmayan bir duygu… İçinize sinmeyen en küçük konuyu bile tek hamlede geçeceksiniz. Dikkatler üzerinizde.

  • Yakın arkadaşlarınızın bulunduğu bir ortamda normalde gözlemlemeseniz de başka kişilerin dedikodusunun yapıldığını işitebilirsiniz. Buna sessiz kalmayacaksınız.
  • Net olmadığını düşündüğünüz herhangi bir kararı almayacak, inanmadığınız yollarda yürümeyeceksiniz.
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Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

İniş Çıkışlar Tam Gaz Devam Ediyor

Ödün vermediğiniz konular, prensipleriniz ve tecrübeleriniz… Bu üçlünün etrafında dönen bir Eylül ayı size maddi anlamda farklı bir bakış açısı katacak. Daha önce maddi standartlarınızı yükseltmek için verdiğiniz çabanın bir nedeni olduğunu düşüneceksiniz. Emeklerinizin karşılığını almak hem maddi gücünüzü yerine getirecek hem de özgüveninizi arttıracak. Aklınız sadece alacağınız sonuçlarda olacak. İş arayışı içinde olan bir Aslan burcuysanız 2022'nin Mayıs'ında beklediğiniz haberleri sonunda alabileceksiniz.

  • Aileniz arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini dile getirebilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysanız; Sevgilinizle aranızdaki ilginin azaldığını düşünüyor ve ilişkinizin vites düşürdüğünü düşünüyorsanız, ilişkinizi hızlandıracaksınız.

Kalbi boş bir Aslan burcuysanız; Çevrenizdeki çok utangaç görünen bir kişiden sürpriz bir itiraf alabilirsiniz.

2022'nin İlk Dört Ayında;

  • Fiziksel ve mental anlamda bir yeniden doğuş sürecinde olacaksınız
  • Kamusal alanda çalışma düşünceleriniz varsa düşünceleriniz bu süreçte olgunlaşacak

2022'nin İkinci Dört Ayında;

  • "Benim düzenime ne oldu?" sözünü bu aylarda zikredebilirsiniz.
  • Mesleki anlamda kendinizi yeniden tanıdığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz.

2022'in Son Dört Ayında;

  • Akrabalarınızın ailenizle olan bazı anlaşmazlıklarında arayı bulacaksınız
  • Yorgunluğunuzun bu aylarda artması zihinsel verimliliğinizi etkileyebilir
Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Koç: Güne uykusuz başlaman, seni biraz dalgın yapının içerisine sokabilir. Aile içerisinde yaşanacak tartışmada, taraf olmak istemeyeceksin.

Boğa: Cesur adımlar atma zamanının geldiğini düşünebilirsin. Aynı rutinde ilerlemek, kendini güvende hissetmeni sağlasa da koşulları kendin için iyileştirmek isteyeceksin.

İkizler: Sosyal medya kullanımına ara vermek isteyebilir bunun için de hesaplarını geçici olarak askıya almak isteyebilirsin. Ani karar almaktan sakınıyorsun.

Yengeç: Hedeflerine kolayca ulaşmak için bazı planlamalar yapabilirsin. Haftanın son mesai gününün yoğun geçecek olması, yorgunluğunu artırabilir.

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

Aslan: Kariyerine odaklanmak için bireysel hareket etmek isteyebilirsin. Yeteneklerini ihmal etmek istememen radikal kararlar almana neden olabilir.

Başak: Detaycı yapın sayesinde günün kurtarıcısı olacaksın. Özellikle iş yerinde, evrak ve sözleşmelerdeki çelişkileri fark etmen ile dikkatleri üzerine çekeceksin.

Terazi: Bugün kendinden hiç ödün vermeyeceksin. Mide problemi yaşayan bir Terazi burcuysan, işlenmiş gıdaların tüketiminden uzak durman gerekebilir.

Akrep: Bugün kendini biraz halsiz hissetsen de sorumlulukların ağır basacak. Evli bir Akrep burcuysan, eğlenceli aktivitelerle ilişkindeki rutin gidişatı bozmak isteyebilirsin.

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