Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumlarında neler var?

İniş Çıkışlar Tam Gaz Devam Ediyor
Ödün vermediğiniz konular, prensipleriniz ve tecrübeleriniz… Bu üçlünün etrafında dönen bir Eylül ayı size maddi anlamda farklı bir bakış açısı katacak. Daha önce maddi standartlarınızı yükseltmek için verdiğiniz çabanın bir nedeni olduğunu düşüneceksiniz. Emeklerinizin karşılığını almak hem maddi gücünüzü yerine getirecek hem de özgüveninizi arttıracak. Aklınız sadece alacağınız sonuçlarda olacak. İş arayışı içinde olan bir Aslan burcuysanız 2022'nin Mayıs'ında beklediğiniz haberleri sonunda alabileceksiniz.
- Aileniz arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini dile getirebilir.
İlişkisi olan bir Aslan burcuysanız; Sevgilinizle aranızdaki ilginin azaldığını düşünüyor ve ilişkinizin vites düşürdüğünü düşünüyorsanız, ilişkinizi hızlandıracaksınız.
Kalbi boş bir Aslan burcuysanız; Çevrenizdeki çok utangaç görünen bir kişiden sürpriz bir itiraf alabilirsiniz.
2022'nin İlk Dört Ayında;
- Fiziksel ve mental anlamda bir yeniden doğuş sürecinde olacaksınız
- Kamusal alanda çalışma düşünceleriniz varsa düşünceleriniz bu süreçte olgunlaşacak
2022'nin İkinci Dört Ayında;
- "Benim düzenime ne oldu?" sözünü bu aylarda zikredebilirsiniz.
- Mesleki anlamda kendinizi yeniden tanıdığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz.
2022'in Son Dört Ayında;
- Akrabalarınızın ailenizle olan bazı anlaşmazlıklarında arayı bulacaksınız
- Yorgunluğunuzun bu aylarda artması zihinsel verimliliğinizi etkileyebilir