Son dönemde vakalarda gözlemlenen rekor artışla beraber Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bu noktada 17 Nisan günlük korona tablosu için gözler Sağlık Bakanlığı resmi sitesine çevrildi. Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günkü tablodan gelen verilere göre son 24 saat içerisinde vaka sayısı 63 bin 82 olarak duyurulmuş ve 289 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.