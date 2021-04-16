Salgın sürecinde günlük korona tablosu her gün akşam saatlerine doğru milyonların gündemindeki yerini alırken bugün de "16 Nisan 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" Sorusu yanıt aramaya başladı. Son dönemde vakaların zirve rakamlara ulaşmasıyla beraber kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Hal böyleyken vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan bu verileri yakından takip ediyor. Türkiye corona virüs vaka sayısı geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 61 bin 400 olarak kaydedilmişti. Bugünün vaka sayısı ise 16 Nisan günlük korona tablosu ile belirlenecek.