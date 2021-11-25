Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte 25 Kasım Günlük korona vaka sayısı tablosu gelişmeleri...

Türkiye corona virüs vaka sayısı günlük korona tablosundaki son durum ve gelişmeler ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aşılama süreci devam ederken öte yandan vakaların halen 20 binin üzerinde seyretmesi dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 27 bin 592 kişide virüs tespit edildiği bildilmişti. Bugün de akşam saatleriyle beraber "25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 25 Kasım Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı ve son dakika gelişmeler...