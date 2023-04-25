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Haberler Yaşam Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: "Göz göze gelip arkasını dönünce..."
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 12:16

Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: "Göz göze gelip arkasını dönünce..."

Mide bulandıran olay İzmir'de meydana geldi. 23 yaşındaki N. D., sokakta yürüdüğü sırada Soner A. (42) tarafından cinsel tacize uğradı. Gözlatına alınıp, adliyeye sevk edilen sanığın savunması ise pes dedirtti: "Göz göze gelip arkasını dönünce..."

DHA
Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: Göz göze gelip arkasını dönünce...

Olay, 15 Mart'ta, Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. N.D., annesiyle telefonda görüştüğü sırada yanına gelen Soner A., iddiaya göre, iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı.

Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: Göz göze gelip arkasını dönünce...

Bunun üzerine N.D. daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., N.D.'ye sokarak cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra, polisi arayıp durumu bildirdi.

İzmir'deki cinsel saldırı sanığına ilk duruşmada tahliye | Video

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Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: Göz göze gelip arkasını dönünce...

'SARKINTILIK DÜZEYİNDE CİNSEL SALDIRI'

Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Soner A.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner A. tutuklandı. Soruşturma sonrası Soner A. hakkında 'Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: Göz göze gelip arkasını dönünce...

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Soner A., 18 Nisan'da, İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra N.D., avukatı İpek Kul ve sanık avukatı Sertan Akşar da katıldı.

Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: Göz göze gelip arkasını dönünce...

Soner A., duruşmadaki savunmasında, "Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim.

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