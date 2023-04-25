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Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: "Göz göze gelip arkasını dönünce..."
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
12:16
Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: "Göz göze gelip arkasını dönünce..."
Mide bulandıran olay İzmir'de meydana geldi. 23 yaşındaki N. D., sokakta yürüdüğü sırada Soner A. (42) tarafından cinsel tacize uğradı. Gözlatına alınıp, adliyeye sevk edilen sanığın savunması ise pes dedirtti: "Göz göze gelip arkasını dönünce..."