Güpegündüz sokak ortasında taciz! Sanıktan pes dedirten savunma: "Göz göze gelip arkasını dönünce..."

Bunun üzerine N.D. daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., N.D.'ye sokarak cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra, polisi arayıp durumu bildirdi.

İzmir'deki cinsel saldırı sanığına ilk duruşmada tahliye | Video