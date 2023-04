"HER ŞEYİMİZİ GÖRÜYORLAR"

Köydeki kameraların dolandırıcılık, çevreye rahatsızlık verme gibi sorunlara karşı da bir önlem olduğunu belirten Rıfat Demirkesen, "Köy aralarında hep yaşlılarımız var, kendilerini güvende hissetsin. Burada hep yaşlılarımız var, gençlerimiz gurbetteler. Avrupa'da, İstanbul'da, Tekirdağ'da. Onlara da QR kodu vererek hem ailelerini, köy aralarını görsünler, köyün güzelliklerini görsünler istedik. Avrupa'da köylümüz çok, köye hasretler. Türkiye'de özel sektörde çalışıp gelemeyenler de var. Köyü görmek istediklerini söylüyorlardı bana. Ben de bu atılımı yaptım. Şu an 32 gurbetçimizde QR kodu var. Köydeki her şeyimizi görüyorlar" dedi.