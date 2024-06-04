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GÜRCİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM! Ardahan, Kars sallandı! 6 Haziran Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
06:15
GÜRCİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM! Ardahan, Kars sallandı! 6 Haziran Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Ardahan'da hissedilen Gürcistan merkezli deprem haberi geldi. Arhanan Posof'a 115 km uzaklıkta Gürcistan merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları