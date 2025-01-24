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Güvenlik görevlisi Bekir Kılıç katledilmişti! Şahitten şok iddia! "Bana para karşılığı cinsel birliktelik teklif etti"
Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
12:52
Güvenlik görevlisi Bekir Kılıç katledilmişti! Şahitten şok iddia! "Bana para karşılığı cinsel birliktelik teklif etti"
Antalya'da eski sevgilisi Papatya K.'yi (33) kendisinden korumak isteyen güvenlik görevlisi Bekir Kılıç'ı (48) bıçaklayarak öldüren Metin Almaz (29) hakkında ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Almaz, "Amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.