Güvenlik görevlisi Bekir Kılıç katledilmişti! Şahitten şok iddia! "Bana para karşılığı cinsel birliktelik teklif etti"

'BEKİR ÖNCE BANA KÜFRETTİ, SONRA BİBER GAZI SIKTI'

Bekir Kılıç'ı kasten öldürmediğini ileri süren sanık Almaz, olay günü gece saatlerinde lojmana giderken Papatya K.'yi yanında bir müşteri ile gördüğünü belirterek, "Beni görünce müşteriye dönüp yine 'Bunu döv' dedi. Ben de nişanlısı olduğumu söyleyince müşteri bana bir şey yapmadı. Oradan ayrılarak lojmana gittim. Bir süre sonra Yener Ulusoy Caddesi'ne gittiğimde Papatya'nın yanında Bekir Kılıç vardı. Papatya'nın Bekir ile görüşmesini istemiyordum. Papatya Bekir'e beni dövmesi gerektiğini söyledi. Bekir önce bana küfretti. Sonra biber gazı sıktı. Kaçmak istedim, kaçamadım. Bekir tahta parçasıyla bana vurdu. Kendimi korumak amacıyla bıçağı çıkardım ve salladım. Bıçak maktulün neresine isabet etti bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi. Papatya hamileydi ona zarar gelsin istemiyordum" diye konuştu.