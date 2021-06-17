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Haberler Yaşam Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor
Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:56

Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! artık aynaya bakabiliyor

'da 8 ay önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan (42), sağlık merkezinde yapılan dermapen (mikro iğneleme) uygulaması ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklardan yüzde 60 oranında kurtuldu. Yüzünün toparlanmaya başladığını belirten İlhan, artık rahatlıkla aynaya bakabildiğini söyledi.

Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi , geçen yıl 2 Kasım'da sosyal medyada reklamını görüp gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi.

Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor

Burada işlemleri başlayan İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yüzünde yanıklar hissetti.

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Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor

Bu durumu A.A.'ya söyleyen İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı.

Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor

İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor

PARASINI İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİ

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan , iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini istedi. Ancak bu isteğini reddeden güzellik merkezi sahipleri iddiaya göre kendisini tehdit etti.

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