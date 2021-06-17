HaberlerYaşamGüzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor
Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:50Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:56
Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor
Antalya'da 8 ay önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan Aslı İlhan (42), sağlık merkezinde yapılan dermapen (mikro iğneleme) uygulaması ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklardan yüzde 60 oranında kurtuldu. Yüzünün toparlanmaya başladığını belirten İlhan, artık rahatlıkla aynaya bakabildiğini söyledi.