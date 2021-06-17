Güzelleşmek isterken hayatı kabusa dönmüştü! Aslı İlhan artık aynaya bakabiliyor

PARASINI İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİ



Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini istedi. Ancak bu isteğini reddeden güzellik merkezi sahipleri iddiaya göre kendisini tehdit etti.