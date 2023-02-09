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Haberler Yaşam Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:36

Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?

Kahramanmaraş depremi sonrası Haarp konusu da yeniden gündeme geldi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması deprem riskini arttırdığı gibi aynı zamanda sık sık yaşanan depremler de vatandaşların aklında soru işaretlerine neden oluyor. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olarak da bilinen bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı bir proje olarak biliniyor. Peki, Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme gelen Haarp konusunda detaylar.

Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?

Onun için 'kıyamet silahı' diyen de var, deprem üretebildiği, havayı hatta insan beynini kontrol edebildiğini söyleyen de. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin bu HAARP sistemiyle oluştuğu gibi komplo teorileri çokça kez sosyal medyada gündeme geliyor. Bu kapsamda ise "Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü?" soruları Kahramanmaraş'taki depremle beraber gündemde. İşte Haarp konusunda merak edilen tüm detaylar.

Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) yani Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir program. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır. Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır. Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

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Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştu. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir. Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor.

Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle sıralamıştı;

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