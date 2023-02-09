Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? Haarp sistemi nasıl çalışır, ne anlama gelir?

Kahramanmaraş depremi sonrası Haarp konusu da yeniden gündeme geldi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması deprem riskini arttırdığı gibi aynı zamanda sık sık yaşanan depremler de vatandaşların aklında soru işaretlerine neden oluyor. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olarak da bilinen bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı bir proje olarak biliniyor. Peki, Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme gelen Haarp konusunda detaylar.