Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?

Türkiye'de peş peşe yaşanan depremler sonrası Haarp konusu yeniden gündeme geldi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması deprem riskini arttırdığı gibi aynı zamanda sık sık yaşanan depremler de vatandaşları konu ile ilgili araştırmaya itiyor. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olarak da bilinen bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı bir proje olarak tanımlanıyor. Peki, Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme gelen Haarp konusunda detaylar.