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Haberler Yaşam Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?
Giriş Tarihi: 19.03.2023 00:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 00:14

Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?

Türkiye'de peş peşe yaşanan depremler sonrası Haarp konusu yeniden gündeme geldi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması deprem riskini arttırdığı gibi aynı zamanda sık sık yaşanan depremler de vatandaşları konu ile ilgili araştırmaya itiyor. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olarak da bilinen bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı bir proje olarak tanımlanıyor. Peki, Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme gelen Haarp konusunda detaylar.

Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?

Haarp sistemi, son dönemde ülkemizde yaşanan deprem fırtınası ile vatandaşların gündemine geldi. Onun için 'kıyamet silahı' diyen de var, deprem üretebildiği, havayı hatta insan beynini kontrol edebildiğini söyleyen de. Ancak gerçekten kullanılabilirliğiyle ilgili yalnızca varsayım bunlar. Peki, Haarp nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte milyonların merak ettiği Haarp konusunda tüm detaylar.

Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) yani Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir program. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır. Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır. Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

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Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştu. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir. Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor.

Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP gemisi deprem oluşturabilir mi, ne demek?

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle sıralamıştı;

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