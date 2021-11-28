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Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 14:10

Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsane yapımı Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde kahkaha tufanına hazır olun. Serinin dördüncüsü olan film 1978 yılında vizyona girmiş ve izlenme rekoru kırmıştır. Peki Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte, Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar…

Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları

Serinin dördüncüsü olan Türk sinemasının komedi türündeki filmi Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyonda yayınlanacak. 1978 yılında gösterime giren ve büyük bir kitleye hitap eden film komedi türünde izleyicisi karşına çıkmıştı. İlk günkü heyecanla izlenmeye devam eden yapım hakkında konusu ve oyuncuları araştırması yapılıyor. Peki Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları

Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NE?

Özel Çamlıca Lisesi'nin paragöz müdürü, cüzdanını düşünerek Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul etmiştir. Okulun yeni öğrencileri olan bu kızlar da Hababam Sınıfı'na gönderilmişlerdir. Kendi sınıflarında kızların olmasına hiç alışık olmayan Hababam Sınıfı öğrencileri, önce yeni gelen kızlarla yakınlaşmaya çalışacak; ancak bunun mümkün olmadığını görünce de onlarla büyük bir rekabete kapılacaklardır.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul – Kel Mahmut

Kemal Sunal – İnek Şaban

Adile Naşit – Hafize Ana

Şener Şen – Badi Ekrem

Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Ayşen Gruda – Ayşe

Muharrem Gürses – Okul müdürü

Ayben Erman – Sevtap

Teoman Ayık – Öğrenci

Filiz Bozkurt – Filiz

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Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları
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