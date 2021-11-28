Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsane yapımı Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde kahkaha tufanına hazır olun. Serinin dördüncüsü olan film 1978 yılında vizyona girmiş ve izlenme rekoru kırmıştır. Peki Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte, Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar…