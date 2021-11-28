Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NE?
Özel Çamlıca Lisesi'nin paragöz müdürü, cüzdanını düşünerek Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul etmiştir. Okulun yeni öğrencileri olan bu kızlar da Hababam Sınıfı'na gönderilmişlerdir. Kendi sınıflarında kızların olmasına hiç alışık olmayan Hababam Sınıfı öğrencileri, önce yeni gelen kızlarla yakınlaşmaya çalışacak; ancak bunun mümkün olmadığını görünce de onlarla büyük bir rekabete kapılacaklardır.
HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?
Münir Özkul – Kel Mahmut
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Ayşen Gruda – Ayşe
Muharrem Gürses – Okul müdürü
Ayben Erman – Sevtap
Teoman Ayık – Öğrenci
Filiz Bozkurt – Filiz