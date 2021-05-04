Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:11

filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımda okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul etmesiyle komik olaylar başlar. 1978 yılında vizyona giren ve günümüzde de ilgiyle izlenilen yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 1978 yılında gösterime giren ve büyük bir kitleye hitap eden film komedi türünde izleyicisi karşına çıkmıştı. Serinin dördüncüsü olan filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde araştırılıyor. ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kim?

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NE?

Serinin 4. filmi , Belgrad Ormanı'nda çekildi. Sürekli okulu olaylarıyla meşgul eden Hababam Sınıfı'nın son haylazlıkları karşısında okulun müdür muavini Mahmut Hoca (Münir Özkul), öğrencileri bir izcilik kampına götürür. İzcilik kampında kahkaha tufanı koparan İnek Şaban önderliğindeki Hababam Sınıfı, bu akşamınızın eğlenceli geçmesine neden olacak.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi, İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda çekildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kim?

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul – Kel Mahmut

Kemal Sunal – İnek Şaban

Adile Naşit – Hafize Ana

Şener Şen – Badi Ekrem

Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Ayşen Gruda – Ayşe

Muharrem Gürses – Okul müdürü

Ayben Erman – Sevtap

Teoman Ayık – Öğrenci

Filiz Bozkurt – Filiz

SON DAKİKA