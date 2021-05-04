Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Tatilde filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 1978 yılında gösterime giren ve büyük bir kitleye hitap eden film komedi türünde izleyicisi karşına çıkmıştı. Serinin dördüncüsü olan filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde araştırılıyor. Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi?