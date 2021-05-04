Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımda okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul etmesiyle komik olaylar başlar. 1978 yılında vizyona giren ve günümüzde de ilgiyle izlenilen yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi?