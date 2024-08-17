Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı… Oyuncu Tuncay Akça’dan acı haber!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan acı haber geldi. 60 yaşındaki Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. EŞİ HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK EDİNCE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. CENAZESİ BUGÜN YAPILACAK Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınacak. TUNCAY AKÇA KİMDİR? 16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.