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Giriş Tarihi: 17.08.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:21

Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı… Oyuncu Tuncay Akça’dan acı haber!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaybı… Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça, kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı…

DHA
Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı… Oyuncu Tuncay Akça’dan acı haber!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan acı haber geldi. 60 yaşındaki Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı… Oyuncu Tuncay Akça’dan acı haber!

EŞİ HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK EDİNCE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

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Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı… Oyuncu Tuncay Akça’dan acı haber!

Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı… Oyuncu Tuncay Akça’dan acı haber!

CENAZESİ BUGÜN YAPILACAK

Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınacak.

Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı… Oyuncu Tuncay Akça’dan acı haber!

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı.

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