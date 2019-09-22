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  • Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Türk sinema tarihi denildiği zaman kuşkusuz ilk akla gelen film serilerinden bir tanesi Hababam Sınıfı'dır. Geçmişten günümüze sevilerek izlenen bu seri hala hafızalardaki yerini koruyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı tatilde filminde sınıfa gelen dört kız öğrenciden bir tanesi olan Sevda Aktolga'nın yıllar sonraki hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı'nda güzelliği ile dikkat çeken oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali…

Giriş Tarihi: 22.09.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 13:49
Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Herkes onu 'nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı. Yıllar içinde Yeşilçam'ın önemli yapımlarında sık sık karşımıza çıkan Sevda Aktolga ve diğer ünlü isimlerin değişimleri sizi şaşırtacak!

Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, altı yıl boyunca 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide birlikte rol almıştı.

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Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

İki yıldız yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Yeni imajı yüzünden gelen eleştirilerden çok sıkılan Adanalı dizisiyle ünlenen Tuğçe Özbudak,

Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

bir açıklamasında estetikten önceki haline değinerek "O zamanlar daha güzeldin, keşke doğal kalsaydın' yazmayın lütfen, yıllardır en çok duyduğum ve de doyduğum laf çünkü" şeklinde konuşmuştu.

Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!
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Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!
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