Hababam Sınıfı’nın güzelliği ile dikkat çeken oyuncusu Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Türk sinema tarihi denildiği zaman kuşkusuz ilk akla gelen film serilerinden bir tanesi Hababam Sınıfı'dır. Geçmişten günümüze sevilerek izlenen bu seri hala hafızalardaki yerini koruyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı tatilde filminde sınıfa gelen dört kız öğrenciden bir tanesi olan Sevda Aktolga'nın yıllar sonraki hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı'nda güzelliği ile dikkat çeken oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali…