Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
07:59
Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana'da bir kadın kocasının kendisinden habersiz kredi çekip borçlandığını ve icra takibi yapılarak evine haciz geldiğini belirterek boşanma davası açtı. Aynı zamanda tazminatta talep eden kadın, yerel mahkemede talebinin reddedilmesi üzerine davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, erkeğin davranışının kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu kabul ederek kocayı hem kusurlu buldu, hem de tazminata mahkum etti.