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Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 07:59

Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Adana'da bir kadın kocasının kendisinden habersiz kredi çekip borçlandığını ve icra takibi yapılarak evine haciz geldiğini belirterek boşanma davası açtı. Aynı zamanda tazminatta talep eden kadın, yerel mahkemede talebinin reddedilmesi üzerine davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, erkeğin davranışının kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu kabul ederek kocayı hem kusurlu buldu, hem de tazminata mahkum etti.

Halit TURAN
Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

Adana'da yaşayan Gülenay L. ile Kutay L. karşılıklı boşanma davası açtı. Gülenay L. eşinin evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çekip borca girdiğini, borçlardan haberinin olmadığını belirterek eşinin evlilikten kusurlu olduğunu belirtti.

Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

Kadın aynı zamanda kendisine manevi tazminat da ödenmesini istedi. Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, kadının manevi tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine kadın boşanma davasını Yargıtay'a taşıdı.

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Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

ERKEĞİN DAVRANIŞI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karar verdi. Türk Medeni Kanununda boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğinin öngörüldüğünün belirtildiği kararda, eşinden habersiz kredi çekip borçlanarak hakkında icra takibi yapılan ve eve haciz gelmesine sebebiyet veren kocanın tamamen kusurlu olduğu kaydedildi.

Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

Kocanın evlilikteki bu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek erkeğin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi.

Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

Dava dosyası verilen kararın uygulanması için bozularak Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderildi.

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