Habersiz kredi çeken kocaya kötü haber: Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

ERKEĞİN DAVRANIŞI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karar verdi. Türk Medeni Kanununda boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğinin öngörüldüğünün belirtildiği kararda, eşinden habersiz kredi çekip borçlanarak hakkında icra takibi yapılan ve eve haciz gelmesine sebebiyet veren kocanın tamamen kusurlu olduğu kaydedildi.