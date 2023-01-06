Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi

İslam'ın şartlarından olan Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman yeni yılla beraber Hac başvuru ve kura tarihleri için gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Geçtiğimiz günlerde ise Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac ön kayıt tarihini açıklamıştı. Bu tarihlerde vatandaşlar e-Devlet aracılığı ile kayıtlarını yapabilecek. Peki, Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte o başvuru tarihleri ve kura tarihi gibi merak edilen o detaylar.