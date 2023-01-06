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Haberler Yaşam Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi
Giriş Tarihi: 06.01.2023 21:24 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 21:25

Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi

İslam'ın şartlarından olan Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman yeni yılla beraber Hac başvuru ve kura tarihleri için gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Geçtiğimiz günlerde ise Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac ön kayıt tarihini açıklamıştı. Bu tarihlerde vatandaşlar e-Devlet aracılığı ile kayıtlarını yapabilecek. Peki, Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte o başvuru tarihleri ve kura tarihi gibi merak edilen o detaylar.

Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi

Hac başvuru (kayıt) ve kura tarihleri son dönemde binlerce kişinin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği bu ibadet için her yıl binlerce kişi başvuruda bulunuyor ve başvuruların arasından çekilen kuralarla kutsal topraklara gidecek kişiler belirleniyor. Peki, Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte o başvuru tarihleri ve kura tarihi gibi milyonların gündemindeki o detaylar.

Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi

2023 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?
2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

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Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor. Kura tarihleri de başvuru işlemleri ardından netlik kazanacak.

Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi

Fuat Oktay, ''9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır." dedi.

Hac başvuruları kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru tarihleri ve kura tarihi

HAC KİMLERE FARZDIR?

İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

Müslüman olmak.
Akıllı olmak.
Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
Hür olmak.
Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak. Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

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