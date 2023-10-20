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Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:22

Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Hac kura tarihleri 2024 gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Hac ön kayıtları 13 Eylül'de e devlet üzerinden almaya başlayıp 11 Ekim'de sona erecekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor." açıklamalarında bulundu. Bu noktada, "Hac kurası ne zaman çekilecek 2024?" sorusu yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek kuralar için bekleyiş devam ediyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında detaylar