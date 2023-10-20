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Haberler Yaşam Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:22

Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Hac kura tarihleri 2024 gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Hac ön kayıtları 13 Eylül'de e devlet üzerinden almaya başlayıp 11 Ekim'de sona erecekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor." açıklamalarında bulundu. Bu noktada, "Hac kurası ne zaman çekilecek 2024?" sorusu yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek kuralar için bekleyiş devam ediyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında detaylar

Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında açıklama yaparken, Türkiye'de hac ibadeti için beklenenden fazla başvuru olduğunu dile getirdi. İşte, Hac kura çekiliş tarihleri 2024

Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

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Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

Hac kura çekiliş tarihleri 2024: Diyanet İşleri ile hac kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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