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Haberler Yaşam Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:01

Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca hacı adayı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hac organizasyonuna başvururken bugün gözler kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesine çevrildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaşlar bir süredir merakla sonuçları bekliyordu. Bugün kura çekilişi Diyanet İşleri tarafından gerçekleştirildi. Bu noktada gözler "hac kuraları başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı" ile Diyanet'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri…

Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları için bir süredir geri sayım sürerken Diyanet bugün hac başvuru sonuçları için beklenen açıklamayı yaptı. Diyanet İşleri tarafından saat çekilen kuraların sonuçları bu akşam e devlet ekranı üzerinden ön kayıtlarını yapmış olan kişilere duyurulacak. Bu noktada ise "hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Öte yandan Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacak. Peki, hac kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sonuç öğrenme ekranı ve isim listesi gibi tüm detaylar.

Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği gün geldi, çattı. 2023 Hac kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Şimdi ise ''Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunun cevabı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden hac kura sonuçları ile ilgili açıklama geldi.

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Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HAC KURA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!


Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini açıkladı.

Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Açıklamada, "2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

HAC KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HAC KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU!

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

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