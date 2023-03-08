Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları için bir süredir geri sayım sürerken Diyanet bugün hac başvuru sonuçları için beklenen açıklamayı yaptı. Diyanet İşleri tarafından saat çekilen kuraların sonuçları bu akşam e devlet ekranı üzerinden ön kayıtlarını yapmış olan kişilere duyurulacak. Bu noktada ise "hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Öte yandan Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacak. Peki, hac kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sonuç öğrenme ekranı ve isim listesi gibi tüm detaylar.