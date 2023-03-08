Hac kura sonuçları sorgulama! 2023 Diyanet ile hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca hacı adayı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hac organizasyonuna başvururken bugün gözler kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesine çevrildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaşlar bir süredir merakla sonuçları bekliyordu. Bugün kura çekilişi Diyanet İşleri tarafından gerçekleştirildi. Bu noktada gözler "hac kuraları başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı" ile Diyanet'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, hac kuraları çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri…