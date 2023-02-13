Hac kura tarihi değişti. 2023 yılı için Diyanet ilk olarak 15 Şubat tarihini işaret etmişti. Ancak yeni yapılan açıklamada Kahramanmaraş depremi nedeniyle kuranın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Hal böyleyken ise "Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte hac kura tarihi ve detaylar.