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Haberler Yaşam Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kura tarihi değişti!
Giriş Tarihi: 13.02.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 22:59

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kura tarihi değişti!

Binlerce hacı adayı hac kura tarihleri için araştırmalarını sürdürüyor. Ön kayıtlarını 5-31 Ocak 2023 tarihleri aralığında gerçekleştiren vatandaşlar kuraların yapılacağı tarih için geri sayıma geçerken Diyanet'ten yeni bir açıklama geldi. Normal şartlarda 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan kuraların Kahramanmaraş depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendiği bildirildi. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? İşte Diyanet hac kura tarihi açıklaması ve detaylar.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kura tarihi değişti!

Hac kura tarihi değişti. 2023 yılı için Diyanet ilk olarak 15 Şubat tarihini işaret etmişti. Ancak yeni yapılan açıklamada Kahramanmaraş depremi nedeniyle kuranın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Hal böyleyken ise "Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte hac kura tarihi ve detaylar.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kura tarihi değişti!

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle erteledi. Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kura tarihi değişti!

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kura tarihi değişti!

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak. Hac fiyatlarının adresinden bu hafta açıklanması beklenirken resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kura tarihi değişti!

2022 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası

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