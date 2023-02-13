Binlerce hacı adayı hac kura tarihleri için araştırmalarını sürdürüyor. Ön kayıtlarını 5-31 Ocak 2023 tarihleri aralığında gerçekleştiren vatandaşlar kuraların yapılacağı tarih için geri sayıma geçerken Diyanet'ten yeni bir açıklama geldi. Normal şartlarda 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan kuraların Kahramanmaraş depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendiği bildirildi. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ertelendi mi, ne zamana ertelendi? İşte Diyanet hac kura tarihi açıklaması ve detaylar.