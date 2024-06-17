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Haberler Yaşam Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!  
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:34

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!

İzmir'de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, babasının evinde eski erkek arkadaşı U.E.Y.'nin saldırısına uğradı. Tam 120 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. İfadesinde "Beni aldattığını öğrenince bıçakladım" diyen cani tutuklandı. Kızını U.E.Y. ile yalnız bıraktığı belirlenen babayla ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İHA
Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!

Korkunç olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile birlikte babası İ.U.Ç.'nin (54) evine ziyarete gitmişti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulmuştu.

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!

120 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ!

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

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Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!

Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp'in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenilmişti. Ayrıca U.E.Y.'nin, Çetinalp'in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlenmişti.

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!

BABA HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alınmıştı.

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