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Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:34
Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Eski sevgilisi ve babası hakkında karar verildi!
İzmir'de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, babasının evinde eski erkek arkadaşı U.E.Y.'nin saldırısına uğradı. Tam 120 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. İfadesinde "Beni aldattığını öğrenince bıçakladım" diyen cani tutuklandı. Kızını U.E.Y. ile yalnız bıraktığı belirlenen babayla ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.