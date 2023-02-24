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Giriş Tarihi: 24.02.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 12:14

Hafızalardan silinmeyecek anlar! Enkazdan gülerek çıktı! İlk sözü: 'Abla biz oyun oynuyorduk'

Sağlık ordusunun neferlerinden 112 Acil Sağlık ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, hayat kurtarmak için gittikleri deprem bölgelerinde hafızalarından silinmeyecek anlara şahit oldu. önüllü olarak Hatay'a giden paramedik Buse Celep yaşadığı bir anıyı anlattı. Celep, enkazdan kurtarılan biri 7 yaşındaki kız ve erkek kardeşleri hiç unutamadığını dile getirerek, "Dört ya da beşinci gündeydi. O kadar gülerek çıkmıştı ki 'Abla, biz oyun oynuyorduk.' dedi.

Hafızalardan silinmeyecek anlar! Enkazdan gülerek çıktı! İlk sözü: ’Abla biz oyun oynuyorduk’

Sağlık ordusunun neferlerinden 112 Acil Sağlık ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, hayat kurtarmak için gittikleri deprem bölgelerinde hafızalarından silinmeyecek anlara şahit oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet bölgelerinde sağlık hizmeti sunmak için farklı illerden birçok sağlık çalışanı gönüllü oldu.

Bugüne kadar, İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine bağlı çalışan 600 personel, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta görev aldı. 112 ambulanslarından 50'si bölgeye gönderildi.

UMKE'den 345 gönüllü de Gaziantep, Malatya ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında mücadele verdi. Ayrıca, 12 aracı deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılan UMKE'nin 2 tırı da lojistik desteğini sürdürüyor.

Görevlerini meslektaşlarına devrederek İstanbul'a dönen bazı 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, şahit oldukları duygusal ve unutulmaz anları AA muhabirine anlattı.

Hafızalardan silinmeyecek anlar! Enkazdan gülerek çıktı! İlk sözü: ’Abla biz oyun oynuyorduk’

2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNİ ANNESİNE EMANET EDEREK HATAY'A GİTTİ

13 yıllık meslek hayatını Adıyaman ve İstanbul'da geçiren paramedik Buse Celep, deprem olduğu bilgisini, meslektaşı olan gece nöbetindeki eşinden öğrendiğini, haberi alır almaz Adıyaman ve diğer bölgelerdeki 112 çalışanı arkadaşlarını aradığını, kendilerine ulaşamayınca şeflerine, "Beni yollayın, onlara yardımcı olmam lazım." diyerek bölgeye gitmeye gönüllü olduğunu söyledi.

Gitmeden önce 2 yaşındaki bebeğini annesine bıraktığını belirten Celep, "Dedim ki muhtemelen ondan daha küçüklerin, ailelerin ihtiyacı var. İleride neden yaptığımı anlayacaktır ve 'İyi ki gitmişsin.' diyecektir." dedi.

Celep, saat 07.30'da yaklaşık 90 kişilik ekip olarak Hatay'a gitmek üzere uçağa bindiklerini, hava şartları nedeniyle inecekleri noktanın 2-3 kez değiştiğini, depremden zarar gören Hatay Havalimanı yerine Adana'ya iniş yaptıktan sonra otobüsle akşam saatlerinde Hatay'a ulaştıklarını aktardı.

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Hafızalardan silinmeyecek anlar! Enkazdan gülerek çıktı! İlk sözü: ’Abla biz oyun oynuyorduk’

Şehirdeki ilk anlarının gözünün önünden gitmediğini vurgulayan Celep, şöyle konuştu:

"Yoldayken dedim ki 'Allah'ım ne olur bana çocukları denk getirme.' Yüzde 90 çocuk denk geldi. Sahra hastanesi kurulmaya başlanmıştı, iki çadır vardı. Daha sonra biz artırdık. Yaralılarını çıkartan bize doğru koşuyordu. Biri kolumdan çekiyor, 'ne olur bize bak', öbürü 'aracımda hastam var' diyordu. 'Ben neredeyim, her yer yaralı, hasta. Bir şey yapmam lazım.' dedim. Bir anda eldivenleri giyip bir oraya bir oraya şeklinde başladım. 'Kime ne kadar çok yardım edebilirsek' mantığındaydık." diye konuştu.

Buse Celep, enkazdan kurtarılan biri 7 yaşındaki kız ve erkek kardeşleri hiç unutamadığını dile getirerek, "Dört ya da beşinci gündeydi. O kadar gülerek çıkmıştı ki 'Abla, biz oyun oynuyorduk.' dedi. 'Karanlıktı, korkmadınız mı?' dedim. 'Hayır korkmadım. Annem de babam da oradaydı.' dedi. Aslında 3 kardeşlerdi. Bebek enkazdan maalesef sağ çıkmamıştı. Anne babaları da yaşamıyordu. Onlarla güle eğlene çıktık ama 'Annem de geliyor mu?' sorusuna cevap veremedim, öyle kaldım." ifadelerini kullandı.

Kardeşleri kurtarırken, o bölgede aynı anda 4-5 çocuğun daha kurtarıldığını anlatan Celep, "Bir an düşündüm, 'Bu kadar çocuğa aynı anda nasıl bakabilirim? Elimde sırt tahtaları var, hepsini yatırayım, diğer ekipler gelene kadar bir şekilde faydamız olsun' dedim. O çocuklar hepimizden güçlüydü. O kadar yorgunduk ki artık. Kafamı koyduğum zaman vicdan azabı duyuyordum. Ben dinlenirken ya bir şey kaçırırsam ya birine yetişemezsem mantığında ilerledim." dedi.

Hatay'dayken bir haftada toplamda bir gün bile uyumadığını ifade eden Celep, o kadar çaresiz, ihtiyaç sahibi insanı gördükçe akıllarına açlık ve susuzluğun da gelmediğini söyledi.

Hafızalardan silinmeyecek anlar! Enkazdan gülerek çıktı! İlk sözü: ’Abla biz oyun oynuyorduk’

UMKE GÖNÜLLÜSÜ ÇİFT, BÖLGEDE BİRLİKTE GÖREV YAPTI

UMKE gönüllüsü olan ve 11 ay önce dünya evine giren sağlık memuru Muhammet Fatih ve hemşire Berna Kılıç Sarı da Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında birlikte görev aldı.

Muhammet Fatih Sarı, depremi saat 04.30'da UMKE'nin WhatsApp grubundan öğrendiklerini, eşiyle bölgeye gitmek için hiç tereddüt etmeden hazırlandıklarını kaydetti.

İlk etapta bölgeye gidecek 17 kişilik ekiple çadır, battaniye, ısıtıcı gibi lojistik ekipman ve tırın havalimanına ulaştırıldığını aktaran Sarı, ayrıca kara yoluyla giden bazı personelin de hava koşulları yüzünden 26 saat sonunda Hatay'a ulaşabildiğini dile getirdi.

Hafızalardan silinmeyecek anlar! Enkazdan gülerek çıktı! İlk sözü: ’Abla biz oyun oynuyorduk’

Hatay'da aklına kazınan bir andan bahseden Sarı, "Olay yeri yönetimini yaparken gözümüze bir ceset torbası takıldı. Anne ve bebeği aynı ceset torbasına almışlar. Babası da başlarında bekliyordu. Ceset torbasının fermuarını açıp çocuğunu seviyordu. Böyle bir görüntü bizi bayağı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Sarı, 12 gün aktif olarak çalıştıkları Hatay'dan dönerken, şehirle ve orada çalıştıkları kişilerle vedalaşmanın kendilerine çok zor geldiğini belirterek, "İlk gittiğimiz gün aklımıza geldi. O anki o can pazarı, hastanenin acil girişinin olduğu yer, etraftakiler, o anlar gözümüzün önüne geldi." dedi.

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